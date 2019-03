Prognosi del cancro del rene

fondazioneserono

(Di giovedì 14 marzo 2019) In generale, laper il tumore delin Italia è fra le migliori di tutti i paesi europei. Una stima riferita all’anno 2018 ha indicato che in Italia c’erano più di 126.000 persone che avevano avuto un tumore delo delle vie urinarie. Per lo più si trattava di casi in cui la diagnosi era stata formulata più di 5 anni prima. Ladei soggetti affetti da carcinoma delè influenzata dalle caratteristiche anatomiche, istologiche, cliniche e molecolari della neoplasia. Le caratteristiche anatomiche più importanti sono: dimensioni, localizzazione dell’ambito dele rapporti con gli organi vicini. Per il peso degli aspetti istologici, si rimanda al paragrafo dedicato. Lo stato clinico generale del malato, cioè l’impatto della malattia sullo stato di salute generale, condiziona la, come la influenza anche la presenza di alcune evidenze di laboratorio e ...

Maria89828556 : RT @ImolaOggi: Bologna: 18enne pestata in strada dal fidanzato, un pregiudicato tunisino con divieto di dimora in città. Trenta giorni di p… - Bettabetta59 : RT @ImolaOggi: Bologna: 18enne pestata in strada dal fidanzato, un pregiudicato tunisino con divieto di dimora in città. Trenta giorni di p… - clapr71 : RT @ImolaOggi: Bologna: 18enne pestata in strada dal fidanzato, un pregiudicato tunisino con divieto di dimora in città. Trenta giorni di p… -