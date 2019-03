Prevenzione e diagnosi del Glaucoma | visite gratuite presso le cliniche Neovision

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 marzo 2019), il primo network italiano dioculistiche dedicate, ha aderito anche quest’anno alla Campagna “Salva Vista” promossa da IAPB Italia Onlus, SOI – Società Oftalmologica Italiana e SIGLA – Società Italiana, in occasione della Settimana Mondiale del(10 – 16 marzo).Dal 10 marzo ad oggi,ha già effettuato 15le propriedi Viale Restelli 1, Corso Vercelli 40 e Via Procaccini 1 a Milano. Ora, ha deciso di rilanciare con un pacchetto di nuoveofferte alla popolazione fino a sabato 23 marzo.La Campagna “Salva Vista” è un’importante iniziativa di sensibilizzazione alladelche ha invitato oltre 7000 medici oculisti italiani ad offrirea chi non si è mai sottoposto a un controllo oculistico specialistico nel corso della propria vita.Si tratta di una ...

