PRESENTATA LA IV EDIZIONE DELLA STRAPALERMO CORRI STRAPAPA' SI PREANNUNCIA

PRESENTATA la dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia : ... Salerno, Benevento, Caserta, Carditello, Baia, Amalfi, Pietrelcina e Mercogliano,; 12 sezioni; 29 eventi internazionali, 19 prime in Italia tra prosa e danza,; 44 prime di spettacoli Italiani. Una ...

PRESENTATA la 50° edizione di Visions du Réel con un omaggio a Werner Herzog : Due Ateliers fra poetica e politica saranno tenuti da Tariq Teguia e il duo Massimo D'Anolfi e Martina Parenti . Ci saranno, inoltre, proiezioni speciali di Les Dépossédés di Mathieu Roy , sulla ...

Luca's day - PRESENTATA la prima edizione della camminata non competitiva in programma il 14 aprile per sensibilizzare alla donazione di ... : UMWEB, Perugia. Si chiama "Luca's day", la prima camminata non competitiva di 4,5 chilometri, promossa dal podista non vendente Luca Aiello "Atleta del Cuore 2019" e aperta a tutti coloro che avranno ...

Lugo : PRESENTATA la terza edizione della mostra mercato 'Bell'Italia'. Dal 15 al 17 marzo in centro : Attraverso, degustazioni, mostre mercato , spettacoli e laboratori il pubblico diviene il protagonista di questo viaggio alla scoperta della straordinaria ricchezza che conserva la produzione agro ...

Biennale di Venezia - PRESENTATA l'edizione numero 58 - 'May You Live In Interesting Times' - apertura l'11 maggio : Si intitola ' May You Live In Interesting Times ' e s arà aperta al pubblico da sabato 11 maggio a domenica 24 novembre 2019 ai Giardini e all'Arsenale. La 58. Esposizione Internazionale d'Arte, ...

Tipicità - PRESENTATA la nuova edizione 2019 : Tipicità sarà, poi, a misura dei 'più piccoli', con laboratori e spettacoli dedicati, arricchito con un 'Dopofestival' ambientato nel centro storico di Fermo per coinvolgere la città nelle nuove ...

Salone del Libro - PRESENTATA la 32a edizione. Appendino : 'Vinta la battaglia con Milano' [VIDEO] : Ci sarà poi una lingua ospite: lo spagnolo , ovvero "quella più parlata al mondo". E una regione ospite: le Marche . Non c'è solo il Salone, ma anche il #SaloneOff ! #SalTo19 @BookPrideBP @FILL_...

Salone del Libro di Torino 2019 - PRESENTATA la prima edizione dopo la “guerra” con Milano : Lingua spagnola, omaggi a Primo Levi, Sciascia e alle Marche di Leopardi. È stata presentata la prima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, la prima dopo aver abbattuto la concorrenza di Milano. Rientrati i grandi editori, lo spazio per gli espositori aumenta a oltre 13mila metri quadrati.Continua a leggere

PRESENTATA l'edizione 2019 del Torneo delle Nazioni a Gradisca d'Isonzo : ... in programma dal 27 aprile al 4 maggio, coinvolgerà i territori del Friuli Venezia Giulia, dell'Austria e della Slovenia, coinvolgendo nell'organizzazione - fatto unico al mondo - un comitato ...

PRESENTATA alla Bit di Milano la nuova edizione di Overtime [FOTO] : E’ stata Presentata a Milano, in occasione della Borsa Internazionale del Turismo, la 9^ edizione di Overtime, il festival del racconto e dell’etica sportiva in programma dal 9 al 13 ottobre 2019 a Macerata. Per l’ennesima annata la kermesse nazionale si prepara ad ospitare incontri, mostre, rassegne e convegni sotto il segno degli sport, raccontati a 360 gradi. Campioni e fuoriclasse di ogni genere, giornalisti e scrittori, recordman e ...

Made in Sud - PRESENTATA la nona edizione al via il 4 marzo su Rai2 : A Napoli la presentazione della nuova edizione, la nona, di 'Made in Sud', al via il 4 marzo su Rai2. Il programma comico sarà presentato da Stefano De Martino e da Fatima Trotta....

'Made in Sud' - PRESENTATA la nona edizione al via il 4 marzo su Rai2 : A Napoli la presentazione della nuova edizione, la nona, di 'Made in Sud', al via il 4 marzo su Rai2. Il programma comico sarà presentato da Stefano De Martino e da Fatima Trotta. Alla conferenza ...

Artevinando - PRESENTATA EDIZIONE 2019 in Regione : Il 4 maggio verrà organizzato un convegno sull'attività vitivinicola e lo sport, per proseguire, il 10 e 11 maggio, con l'evento principale di Artevinando: degustazione con oltre 25 aziende ...

Parco Valentino - PRESENTATA la quinta edizione. Spazio alle tecnologie verdi : Un Salone dell’auto che resiste alle incertezze del mercato e addirittura rilancia sulla via dell’ibrido e dell’elettrico. presentata a Roma la quinta edizione di Parco Valentino, l’evento espositivo che andrà in scena dal 19 al 23 giugno. La caratteristica resta quella dell’ingresso gratuito al pubblico con un orario che si prolunga fino alle 24, con l’esposizione all’aperto di novità e anteprime delle case ...