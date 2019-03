Poste Italiane | buoni fruttiferi postali dimenticati | quanto valgono oggi

termometropolitico

(Di giovedì 14 marzo 2019)Calcolo valoredel passatoPuò capitare di mettere in ordine la nostra casa. Rovistare tra cassetti, scaffali impolverati e scatoloni sigillati messi a riposare in cantina o in soffitta. E può accadere che tra tutta quella roba, tra fatture conservate, souvenir di viaggi passati e fotografie segnate dal tempo, si trovino come per magia dei vecchidi. Magari risalenti agli anni Cinquanta. Quando c’erano ancora le Lire e il loro valore era decisamente diverso da quello ante-Euro. Così come diversi era il valore degli interessi. Ma quale sarebbeil valore di quei vecchivecchi di? L’Unione Sarda racconta un episodio assai particolare, così singolare che ...

carlosibilia : Da domani puoi chiedere il #RedditodiCittadinanza! Con alcuni dei Direttori Provinciali delle sedi INPS e Poste Ita… - dellorco85 : Dal #6marzo si può fare domanda per il #RedditoDiCittadinanza. Per inoltrare la domanda basta andare sul sito… - zazoomblog : Poste italiane: buone notizie per i lavoratori toscani - #Poste #italiane: #buone #notizie -