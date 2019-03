Polonia | giornale nazionalista spiega come riconoscere un ebreo

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) È scandalo indopo che che un quotidiano di estrema destra a tiratura nazionale ha pubblicato un articolo su "un". Il pezzo, in prima pagina sul, contiene un assurdo vademecum in cui si dice che è possibileun appartenente alla fede ebraica in base a "nome, caratteristiche antropologiche, espressioni, aspetto, tratti caratteriali, metodi operativi" ma anche a "attività di disinformazione".Adnkronos, Michał Kaminski, deputato conservatore, ha protestato vivamente contro l'aritcolo denunciando anche il fatto che ilfosse presente nella mazzetta a disposizione dei parlamentari polacchi. L'ufficio informazione del parlamento ha detto che chiederà l'esclusione del quotidiano da quelli offerti ai parlamentari di Varsavia. La notizia è stata dapprima riportata dall'Agenzia telegrafica ebraica (Jta).Il quotidiano Tylko ...

LaStampa : Polonia, giornale di estrema destra spiega in prima pagina: “Così si riconoscono gli ebrei” - CLYANES : Polonia, giornale di estrema destra spiega in prima pagina: “Così si riconoscono gli ebrei” - StefanoMagnacca : Attenzione a questi segnali. Da qui a riaprire le camere a gas il passo è breve. E attenzione a cosa farà il nostro… -