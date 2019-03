Più risorse alla scuola e meno autarchia

Report Onu - estrazione risorse Più che triplicata dal 1970 : ...delle risorse naturali e i modelli di consumo corrispondenti a partire dagli anni '70 per supportare i responsabili politici nel processo decisionale strategico e nella transizione verso un'economia ...

Grazie ad un nuovo modello idrologico le risorse idriche non saranno Più un problema : La East China Normal University di Shanghai rende nota una collaborazione scientifica tra scienziati cinesi ed europei che ha portato allo sviluppo di un nuovo modello idrologico finalizzato ad una migliore previsione delle risorse idriche, in particolare per i bacini senza dati di deflusso. Il processo di deflusso delle piogge svolge un ruolo importante nel ciclo dell’acqua terrestre di conseguenza l’accuratezza della previsione del ...

Più risorse ai comuni per il patto di inclusione : Pasquale Tridico ha scritto in questi giorni più di un articolo per ribadire la necessità del reddito di cittadinanza. A lui si ascrive di fatto l'ideazione tecnico-amministrativa di quello che è stato il cavallo di battaglia elettorale del M5S. Ed è più che comprensibile che ne voglia rivendicare la bontà e la futura efficacia. Peraltro e giustamente il professore che insegna a RomaTre ha fatto notare ...

Aiuto allo sviluppo - Openpolis e Oxfam : “Risorse in calo sotto lo 0 - 3% del pil. E Più di metà non arriva nei Paesi poveri” : Per la prima volta da diversi anni calano le risorse per la cooperazione. L’ultima legge di Bilancio disattente le aspettative create dallo stesso governo riguardo all’Aiuto pubblico allo sviluppo (Aps). A settembre, infatti, la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NaDef) prevedeva che il rapporto tra Aiuto pubblico e ricchezza nazionale (Aps/Rnl) si sarebbe assestato allo 0,33% nel 2019, per poi arrivare allo 0,36 nel 2020 ...