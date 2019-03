laragnatelanews

(Di giovedì 14 marzo 2019)ha conquistato proprio tutti! Sono alti i numeri che hanno chiuso la tanto attesa manifestazione di food che inebria la bella Firenze ogni anno. Per 400 operatori scelti rappresentanti le aziende gastronomiche italiane per eccellenza, sono state circa 16.000 le presenze nei tre giorni della manifestazione ospitata alla Stazione Leopolda. Stand pieni di profumi, sapori e gusto, ma anche tanti appuntamenti Fuori Di Taste dislocati nei vari punti in città. “Atterraggio lunare o déjeuner sur l’herbe? “L’immagine simbolo di Taste 2019 mette insieme il fascino di pianeti lontani con la scoperta di nuovi scenari gourmet – dice Agostino Poletto, direttore generale diImmagine – “L’invito è proprio quello di varcare i confini conosciuti, seguendo l’impulso a esplorare le nuove dimensioni del gusto offerte dai produttori al ...

MaurizioMurgia : Taste14 ha conquistato proprio tutti! Sono alti i numeri che hanno chiuso la tanto attesa manifestazione di food ch… - laragnatelanews : Pitti Taste14 protagonista il Pianeta Pane e abbiamo fatto conoscenza con gli Unici - evyna : Pitti Taste14 protagonista il Pianeta Pane e abbiamo fatto conoscenza con gli Unici -