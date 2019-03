Piech Mark Zero | la sportiva elettrica più veloce a ricaricarsi GALLERY

Piëch Mark Zero - Tre motori per la GT elettrica - VIDEO : Eccola, dunque, la Mark Zero. Importante perché, al di là della obiettivamente bella realizzazione, la concept ha un marchio di peso: Piëch Automotive, fondato nel 2017 da Anton Piëch, figlio di Ferdinand, un tempo deus ex machina del gruppo Volkswagen, insieme all'imprenditore Rea Stark Rajcic. Promette molto bene. Il prototipo Mark Zero è una bella GT a emissioni Zero che dice già molto circa le intenzioni del figlio darte. Ha una forma ...

