Pesta la moglie che vuole trovare lavoro

(Di giovedì 14 marzo 2019) Picchiata e minacciata dal marito solo perché aveva espresso il desiderio di trovarsi un, contribuendo così a guadagnare qualche euro in più utile per la famiglia. È quanto accaduto ad una giovane donna di Giugliano in Campania, comune in provincia di Napoli, che da tempo subiva maltrattamenti fisici e psicologici da parte del consorte.L"uomo, un 27enne già noto alle forze dell"ordine, nel corso dell"ennesimo litigio si è scagliato contro lacolpendola con violenti calci e pugni fino a quando lei è riuscita a divincolarsi e ad afferrare un coltello da cucina, con cui voleva difendersi.L"aggressore, invece di placare la sua ira, ha recuperato una sciabola che custodiva in casa e l"ha offerta alla donna esclamando che, se ne aveva il coraggio, poteva ucciderlo con quell"arma.Fortunatamente, la ragazza è riuscita ad afferrare il telefono e ad allertare il 112 raccontando ...

