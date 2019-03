Perché quando la Cina parla di business in realtà ha mire molto politiche

Applausi per Allegri - ma una domanda sorge spontanea : Juventus arrembante - ma perchè solo quando è spalle al muro? : Massimiliano Allegri merita di prendersi tutti i meriti di una rimonta da favola, ieri sera tra Juventus ed Atletico Madrid non c’è stata storia “Le critiche? Ci vogliono dottori bravi…“. Massimiliano Allegri si prende giustamente la sua rivincita. Dopo essere stato riempito di critiche a seguito della gara d’andata, adesso parla lui e lo fa in maniera veemente attaccando i suoi detrattori. La verità come ...

Quando e Perché non si mangia carne in Quaresima 2019. Inizio e fine digiuno : Quando e perché non si mangia carne in Quaresima 2019. Inizio e fine digiuno Inizio e fine periodo di Quaresima 2019 Subito dopo l’apice dei festeggiamenti carnevaleschi (martedì grasso), il mercoledì delle ceneri segna l’Inizio della Quaresima, periodo che ci separa dalla celebrazione della Pasqua. Quest’anno, quindi, la Quaresima si aprirà mercoledì 6 marzo 2019 e si concluderà con il Giovedì Santo il 18 aprile. ...

Chiellini : “Penso spesso ad Astori quando sto con mia figlia - perchè…” : Chiellini – Il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha ricordato Davide Astoriin un’intervista a Sky. Parole belle e importanti del capitano bianconero in memoria dell’eterno capitano viola. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, ecco quando tornerà in campo l’esterno brasiliano Chiellini ricorda Astori Ecco le parole del capitano bianconero in memoria di Davide Astori, suo ex […] More

?Le Ceneri 2019 : data e Perché si festeggiano - ecco quando sono : Le Ceneri 2019: data e perché si festeggiano, ecco quando sono Mercoledì 6 marzo ricorre il giorno delle Ceneri 2019. Si tratta del primo giorno di Quaresima (qui il nostro articolo sulle date di Carnevale 2019). Principalmente si tratta di una festa cattolica di cui spiegheremo il significato. Dal punto di vista simbolico si tratta di un giorno di penitenza. Ceneri 2019, giorno di digiuno e rito Tradizionalmente, come ricordano anche ...

Aminoacidi Ramificati : controindicazioni ed effetti collaterali - quando e Perché fanno male : Gli Aminoacidi a catena ramificata sono un gruppo di tre Aminoacidi essenziali, ovvero la Leucina, la Isoleucina e la Valina. Sono Aminoacidi a “catena ramificata”, proprio per la loro struttura a ramificazione. Gli Aminoacidi Ramificati rappresentano il 35% degli Aminoacidi essenziali nelle proteine muscolari. Gli Aminoacidi Ramificati servono per “costruire” le proteine ed hanno principalmente due funzioni essenziali per l’organismo: una ...

Il regista di "Montalbano" svela i segreti della fiction."Quando Camilleri mi disse : 'Perché l'hai preso pelato?'" : Da vent'anni "Montalbano" è un cavallo sicuro su cui la Rai può puntare per garantirsi ottimi ascolti. La fiction, tra le più amate di sempre, nasce dal genio di Andrea Camilleri, ma a modellarla per la tv ci ha pensato anche il regista Alberto Sironi. In un'intervista al settimanale Spy, Sironi racconta gli aneddoti più gustosi nati da quella collaborazione. Tra tutti, spicca la scelta dell'attore che avrebbe ...

Perché difendo Ultimo (e Perché mi sono incazzata quando non mi hanno dato la lode) : Era già tutto scritto nella sua canzone, riassunto in un "Ti senti solo perché non sei come appari". Ma non lo abbiamo capito. Di Ultimo non ci abbiamo mai capito niente, sempre troppo presi dalla velocità di questo mondo che ci sbatte in faccia solo numeri, biglietti venduti, classifiche, interviste di due minuti scarsi con quelle tre domande banali ed inutili per tutti, per me giornalista, per te artista. Pagelle e voti, giudizi e ...