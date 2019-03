Pensioni | Q100 | oltre 89 mila richieste | per l' esecutivo l' obiettivo è il turnover

Pensioni anticipate e Q100 : il 40% delle richieste dal Sud - nella PA ancora rischio esodo : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 marzo 2019 vedono emergere in modo sempre più chiaro i diversi trend che caratterizzeranno le nuove uscite anticipate tramite quota 100, con un numero importante di domande in arrivo dal sud Italia e dalla pubblica amministrazione. Anche per questo diventa sempre più attuale la questione del turn over all'interno del settore pubblico. Nel frattempo dal Comitato Opzione Donna Social arriva una nuova ...

Pensioni anticipate : per 1300 esodati si apre la possibilità di Q100 e Opzione donna : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 12 marzo 2019 vedono allargarsi la platea dei lavoratori potenzialmente coinvolti dalla nuova flessibilità previdenziale, grazie all'estensione del riscatto della laurea e degli altri periodi non valorizzati ai fini Pensionistici. Nel frattempo, prosegue il pressing dell'opposizione in merito alla quota 100 e al reddito di cittadinanza, mentre alla Camera si verificano gli emendamenti e si delineano i ...

Pensioni anticipate : per l'8 marzo il focus sindacale sulle donne - Tridico commenta Q100 : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 marzo 2019 vedono emergere ancora una volta il tema delle differenze di genere rispetto alla situazione del lavoro e della previdenza femminile. Nel frattempo prosegue il dibattito politico sulla quota 100, con le prime dichiarazioni rilasciate dal Commissario designato Tridico. Infine dall'opposizione arrivano nuove forti critiche al meccanismo di prepensionamento flessibile avviato con il decretone, ...

Pensioni : Q100 - Testo alla Camera - arriva l'intervento per gli esodati : Il decretone contenente le misure in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza è approdato alla Camera, dove sarà sottoposto ad una seconda lettura con la possibilità di introdurre una nuova misura salva-esodati volta a garantire una copertura previdenziale a tutti i lavoratori rimasti penalizzati dalle regole contenute nella precedente Riforma Fornero del 2011. Accordo raggiunto sul Tfs per gli statali In Senato, è stata ...

Pensioni : Q100 e Rdc - via libera al maxi decreto dalla Commissione al Senato : Dopo un lungo esame e numerosi rinvii da parte della Commissione Lavoro al Senato, il maxi decreto unico su Quota 100 e reddito di cittadinanza ha ricevuto finalmente il via libera e lunedì 25 febbraio approderà in Aula a Palazzo Madama. Nonostante circa 1.570 emendamenti contenenti le proposte di modifica presentati, non sono state apportate molte correzioni e il testo non contiene grandi cambiamenti. Accelerano i lavori sul decreto in ...

Pensioni : Q100 supera le 60mila domande - il 25 febbraio incontro tra Governo e sindacati : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 22 febbraio 2019 vedono arrivare un importante traguardo per le richieste di uscita dal lavoro tramite la quota 100, con il superamento delle 60mila domande inoltrate all'Inps. Nel frattempo il Governo convoca i sindacati per un confronto sui temi chiave riguardanti la previdenza, mentre dall'opposizione si chiede di effettuare modifiche all'impianto del decreto per allargare la platea dei beneficiari ...

Pensioni anticipate : per Q100 quasi 58mila domande - Tridico all'Inps : Le ultime novità ad oggi 21 febbraio 2019 vedono arrivare nuovi aggiornamenti in merito al numero delle domande di uscita anticipata dal lavoro tramite la quota 100. Nel frattempo il Governo ha trovato un accordo sul nome del nuovo presidente Inps, mentre dall'opposizione prosegue il pressing sulla necessità di offrire maggiori tutele alle donne. Infine, sulla stessa tematica appaiono anche le rivendicazioni in arrivo dal Comitato Opzione Donna ...

Pensioni : cambia la governance Inps ma Q100 non è a rischio : Tito Boeri non è più il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e sarà compito dell'esecutivo giallo-verde fare il nome di chi prenderà posto ai piani più alti dell'Inps. Stando a quanto riporta "Il Giornale", però, tutto resta rinviato e si potrebbe dare il via libera alla nomina solo dopo il voto del decretone. Durigon: 'Nomina del Cda dopo il voto del decreto' "Nei prossimi giorni troveremo l'opportunità di nominare un ...

Pensioni anticipate e Q100 : spunta un emendamento della Lega per le mamme : La discussione sul decreto con il quale si confermano le nuove Pensioni anticipate tramite la quota 100 potrebbe portare all'introduzione di un trattamento agevolato per le mamme. L'ipotesi emerge da un nuovo emendamento proposto presentato dalla Lega in commissione Lavoro al Senato, con il quale si chiede di garantire la possibilità di far valere 4 mesi ulteriori per ogni figlio, fino ad un massimo di 12 mesi. In questo modo, alle mamme ...

Pensioni anticipate Q100 e opzione donna : l'esame parlamentare slitta a venerdì : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 14 febbraio 2019 vedono proseguire l'iter di conversione in legge del decretone presso il Senato, con il concretizzarsi delle prossime scadenze di discussione. Il passaggio è importante perché grazie agli emendamenti potrebbero avvenire importanti modifiche alle misure di flessibilità, come nel caso della quota 100 e dell'opzione donna. Nel frattempo dalla maggioranza emerge un emendamento in favore di chi ...

Pensioni : Q100 - correttivi in Parlamento - chiesta nuova tutela per gli esodati : Proseguono le discussioni in Commissione Lavoro al Senato sulle modifiche da apportare al cosiddetto decretone che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sono circa 1570 gli emendamenti presentati dalle varie forze politiche di cui 43 della Lega promotrice della famigerata Quota 100. Il Governo mira a velocizzare i concorsi nella PA Il Governo Conte, inoltre, starebbe puntando su una ...

Pensioni : Q100 - arrivano proposte di modifica con 1570 emendamenti : Durante l'esame in aula al Senato del maxi decreto unico che contiene Quota 100 e reddito di cittadinanza sono piombati circa 1570 emendamenti con nuove proposte di modifica sulle norme in materia previdenziale. Il testo, è atteso in aula per il prossimo martedì 19 febbraio. Presentati 1570 emendamenti Continuano ancora i dibattiti sul maxi decreto che introduce Quota 100 e il cosiddetto reddito di cittadinanza al Senato che dovrebbe portare il ...

Pensioni : presentate ufficialmente già 35.694 istanze per Q100 : Le richieste per uscire dal mondo dal lavoro usufruendo di quota 100 sono arrivate a 35.694. Le stesse sono così ripartite: 16.706 richieste derivano da persone che hanno un'età compresa fa 63 e 65 anni, 11.624 domande sono pervenute da chi a 62 o 63 anni di età. Il resto sono persone tra 65 e 67 anni. Questi dati sono stati forniti dall'Inps. Se si vogliono dati più specifici è possibile asserire che da Roma sono arrivate 2.936 richieste, ...

Pensioni - per Salvini con Q100 migliaia di italiani fuori dalla rigidità previdenziale : All'Istituto pubblico di previdenza continuano ad arrivare nuove richieste di uscita anticipata dal lavoro tramite la quota 100, tanto che il Vice Premier Matteo Salvini è tornato sul tema per esprimere soddisfazione al riguardo. D'altra parte, i riscontri dell'Inps si concretizzano in concomitanza con la notizia del successo ottenuto alle elezioni regionali del 2019 in Abruzzo, dove il raggruppamento di centro destra ha ottenuto la maggioranza ...