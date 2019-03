Pena dimezzata all’assassino perché lei lo ha illuso | la giudice | “Mi ha fatto pena”

Genova - uccise la moglie ma la Pena viene dimezzata : 'Lei lo illuse' : Javier Napoleon Pareja Gamboa è un operaio di 52enne che viveva a Rivarolo, in provincia di Genova, con la moglie Jenny Angela Coello Reyes. L'uomo nell'aprile del 2018 ha ucciso a coltellate la sua consorte, la quale aveva 46 anni. L'operaio quella sera di aprile era venuto a conoscenza che la moglie non aveva lasciato l'amante, come gli aveva promesso. L'uomo aveva creduto a quella promessa, ma quando ha scoperto che in realtà Jenny Angela ...

Genova - uccise la compagna a coltellate. «Lei lo illuse» - Pena dimezzata | : Il pm aveva chiesto 30 anni. Il giudice ha concesso le attenuanti generiche e lo ha condannato a 16 anni. Il legale della vittima: «Riesumato il delitto d’onore»

Femminicidio a Genova - Pena dimezzata per l’assassino perché lei lo aveva illuso : Angela FerraraRoxana Karin ZenteroRosa Maria Schiaffino Nunzia MaioranoElena PanettaLaura PetrolitoLoredana LopianoTeresa RussoAlessia e Martina CapassoPaola MerloFrancesca CitiPaola SechiSana CheemaInes Sandra Augusta Sanchez TapperiAnna CarusoneSorina MoneaLeila Gakhirovan KinserMaria Carmela IsgròValeria BufoElca TereziuMaria Clara CornelliSilvana MarchionniVioleta Mihaela SenchiuMarina NovozhylovaLudovica Filippone e Marina AngrilliAllou ...

Uccise la moglie a coltellate - Pena dimezzata. "Ha agito per rabbia e delusione" : Ad aprile ha ucciso la compagna , squarciandole il petto con diverse coltellate , dopo aver scoperto che lei non aveva lasciato l'amante , come promesso. Per il colpevole di questo femminicidio - ...

Sentenza choc - Pena dimezzata all’assassino di Angela : “Lei lo ha illuso” : Per i giudici di Genova è 'umanamente comprensibile', lo stato d'animo che ha portato Javier Gamboa a massacrare a coltellate sua moglie Angela Coello e proprio in virtù di questo 'stato d'animo intenso' gli hanno dimezzato la pena da 30 a 16 anni. "Incoerente e contraddittorio' viene definito il comportamento della vittima che lo avrebbe 'illuso'. Sì, della vittima.Continua a leggere

Genova - ammazza la moglie? Pena dimezzata : "Lei incoerente - lo aveva illuso" : Ancora un caso controverso di omicidio "per colpa della vittima" arriva dal tribunale di Genova, dove il giudice hanno dimezzato la Pena di Javier Napoleon Pareja Gamboa, operaio dell'Ecuador di 52 anni, che ad aprile 2018 aveva ucciso sua moglie, Jenny Angela Coello Rayes di 46 anni, all'interno de

Tenta suicidio l'assassino di Olga Matei - in carcere con Pena dimezzata per "tempesta emotiva" : Michele Castaldo ricoverato in gravi condizioni a Ferrara. Nel 2016 aveva strangolato la donna con la quale aveva una relazione da circa un mese

Pena dimezzata per l'omicida "in preda a tempesta emotiva". La procura fa ricorso : La procura generale di Bologna ha annunciato che farà ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di assise di appello che ha quasi dimezzato, da 30 a 16 anni, la Pena per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei, con cui aveva una relazione da circa un mese. Nella sentenza si concedono le attenuanti generiche anche perché l'uomo era in preda a una 'tempesta emotiva'. L'ufficio giudiziario guidato dal pg ...

Bologna - strangolò la partner per gelosia : Pena dimezzata con l'attenuante 'passionale' : Uno stato d'animo alterato dalla gelosia potrebbe bastare come attenuante in un femminicidio, determinando un sostanzioso sconto di pena. Il precedente, destinato a fare 'scuola', ora c'è: la Corte d'Assise d' Appello di Bologna, con una sentenza appena depositata che ha scatenato polemiche e reazioni indignate, ha quasi dimezzato la pena all'imputato Michele Castaldo, napoletano di 56 anni, da 30 a 16 anni perché quando uccise la partner era in ...

Pena dimezzata al femminicida “in preda a tempesta emotiva” - M5s e ministra Bongiorno : “Si torna al delitto d’onore” : Per l’avvocatessa che lo difende le espressioni “forse un po’ infelici” che compaiono nel pronunciamento della Corte d’Appello di Bologna vanno comunque lette “in un contesto della sentenza molto più ampio. Sui motivi abietti e futili non si discute” ma Michele Castaldo, l’assassino, “era seguito dal centro di igiene mentale e aveva tentato due suicidi”. Per la politica il dimezzamento della ...

Rimini : uccise donna in preda a 'tempesta emotiva' - Pena dimezzata : Accadde il 6 ottobre del 2016, Michele Castaldo operaio siciliano, adesso di 57 anni, strangolò a mani nude la donna con cui si frequentava da circa un mese in un appartamento di Riccione, Olga Matei, commessa moldava, in preda ad una cosiddetta "tempesta emotiva". Venne giudicato immediatamente colpevole dal Giudice dell'Udienza Preliminare di Rimini per omicidio aggravato da motivi abietti e futili. La pena inflitta fu di 30 anni. Proprio da ...

Rimini - uccise compagna : Pena dimezzata perché in preda a 'tempesta emotiva' : Ha ucciso la compagna, con cui stava da poche settimane, in preda a una 'tempesta emotiva' provocata dalla gelosia . Anche per questo la Corte di appello di Bologna ha quasi dimezzato la pena a ...

Pena dimezzata - sorella vittima : ingiusto : 16.19 La sorella della vittima "si attendeva giustizia e si trova con un'ingiustizia".Così il legale di parte civile della sorella di Olga Matei strangolata nel 2016,dopo la sentenza della Corte di Assise d'appello di Bologna che ha dimezzato la Pena a Michele Castaldo, concedendogli le attenuanti generiche perché agì in preda a "una tempesta emotiva". "Dopo la confessione era impossibile attendersi un verdetto simile"spiega il legale, secondo ...

Bologna : uccise fidanzata - Pena dimezzata. Era 'tempesta emotiva' : Michele Castaldo uccise la donna con cui aveva una relazione da un mese strangolandola a mani nude. Il delitto avvenne a Riccione nel 2016. Castaldo venne condannato a 30 anni per omicidio aggravato ...