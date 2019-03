Paris | finale da fuoriclasse | la Coppa del mondo è sua

Calcio - Paris Saint Germain in semifinale di Coupe de France : Milano, 26 feb., askanews, - Il Paris Saint Germain è il primo semifinalista della Coup de France. La squadra allenata da Thomas Tuchel si è qualificata battendo il Digione grazie a una doppietta di ...

Sei Nazioni 2019 - Scozia-Italia. Conor O’Shea : “Non avevamo mai l’ovale”. Parisse : “Ripartiamo dalle mete nel finale” : L’Italia ha perso per 33-20 contro la Scozia nella prima partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri sono crollati a Murrayfield e solo nel finale sono riusciti a rendere il passivo meno pesante grazie a dieci minuti. Il CT Conor O’Shea e il capitano Sergio Parisse hanno parlato ai microfoni di DMAX al termine della partita. Conor O’Shea: “Nel primo tempo non avevamo palla, eravamo sempre in difesa e così è ...

Sei Nazioni 2018 - Scozia-Italia. Conor O’Shea : “Non avevamo mai l’ovale”. Parisse : “Ripartiamo dalle mete nel finale” : L’Italia ha perso per 33-20 contro la Scozia nella prima partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, gli azzurri sono crollati a Murrayfield e solo nel finale sono riusciti a rendere il passivo meno pesante grazie a dieci minuti. Il CT Conor O’Shea e il capitano Sergio Parisse hanno parlato ai microfoni di DMAX al termine della partita. Conor O’Shea: “Nel primo tempo non avevamo palla, eravamo sempre in difesa e così è ...

Sci alpino - Discesa Kitzbuehel 2019. Dominik Paris : “Non me l’aspettavo - ci ho provato. Ho fatto la differenza nel finale” : Dominik Paris ha vinto la Discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. L’altoatesino si è imposto sulla Streif per la terza volta in carriera (la quarta considerando anche il superG), l’azzurro si è laureato dottore sulla mitica Streif, una delle piste simbolo del Circo Bianco dove solo i migliori sciatori riescono a consacrarsi. Apoteosi pura per l’azzurro che ha poi fatto trasparire ...