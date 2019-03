Pamela Petrarolo sbotta in tv | “Basta con questa storia su Ambra Angiolini”

Pamela PETRAROLO/ Messaggio dell'ex di Non è la Rai ad Ambra : 'vorrei che sapesse...' : PAMELA PETRAROLO , l'ex di 'Non è la Rai' ospite di Caterina Balivo a Vieni di me si lascia sfuggire il gesto dell'ombrello su Ambra Angiolini...

Pamela Petrarolo : "Ambra Angiolini? Non ho avuto le sue stesse possibilità" : Pamela Petrarolo, ospite di Caterina Balivo a 'Vieni da me', ad anni di distanza, è tornata sulla delicata e spinosa questione della presunta (o vera) rivalità con Ambra Angiolini, nata ai tempi della loro partecipazione al programma cult 'Non è la Rai': Ambra non spodesta nessuno. Lei è la conduttrice, noi avevamo altri ruoli. La novità fu proprio l'arrivo di una ragazzina così giovane e brava. Io non facevo la conduttrice ma cantavo e ...