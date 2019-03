Palermo | sparatoria allo Zen Nell' agguato morti padre e figlio

ilgiornale

(Di giovedì 14 marzo 2019) Si torna a sparareZen. Oggi pomeriggio intorno alle 18.30 alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati in via Rocky Marciano. A perdere la vita. Le vittime sono Antonino Lupo, di 53 anni, e ilGiacomo, di 18, compiuti appena due giorni fa. L'è avvenuto in una delle vie principali del quartiere tra i padiglioni dei palazzoni. A dare l'allarme sono stati direttamente i vicini che sono scesi in strada dopo aver sentito i colpi di arma da fuoco. A terra in una pozza di sangue c'erano Antonino e ilGiacomo. Subito dopo laalcuni familiari hanno caricato su un"auto Antonino Lupo, mentre ilGiacomo è stato trasportato su un'ambulanza in gravissime condizioni al Pronto soccorso dell"ospedale Villa Sofia, dove sono deceduti poco dopo.Alla notizia della morte dei due, i familiari delle vittime sono andati in escandescenza. La zona è ...

