Palermo Agguato allo Zen | ucciso Antonino Lupo | grave Giacomo

Palermo - padre e figlio uccisi in un agguato nel quartiere Zen dopo la festa per i 19 anni : Ieri avevano festeggiato in famiglia il compleanno di Giacomo, che aveva compiuto 19 anni. Oggi Giacomo Lupo e il padre Antonino, 53 anni e una sfilza di precedenti penali per droga, sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco in un agguato nel rione Zen di Palermo. Tra i casermoni rosa chiamati “padiglioni” con all’interno le “corti” pensate per ricreare l’ambiente dei vicoli del centro storico, ma diventate il luogo ...

