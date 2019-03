Oroscopo dell' amore di coppia | 16 marzo | Toro energico | novità per Scorpione

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) L'influsso lunare dal domicilio astrologico del Cancro punta un raggio luminoso sugli affetti e le emozioni di. Cosa ci svelano le stelle e quale segno sarà toccato da previsioni astrali favorevoli nelle relazioni a due? Scopriamolo nell'didi sabato con una frase poetica per ciascun segno.Previsioni astrali amorose dall'Ariete alla Bilancia Ariete: siete in recupero cari amici'Ariete e potrete contare su Venere in sestile rispetto al vostro cielo astrologico. Il partner vi lancerà una sfida amorosa e voi dovrete rispondere con slancio, senza tirarvi indietro e vivendo ogni sensazione con passione. Ecco la frase: "Chiedere scusa è la supercollaa vita. E' in grado di riparare qualsiasi cosa". (Lynn Johnston): forti di voi con Urano e Marte in domicilio, vi sentirete super-energici e pronti a tutto per difendere la vostra storia ...

adolar41744618 : @loren_ch @AlbertoBagnai @massimonava50 @borghi_claudio @OttoemezzoTW Ci dica, è addetto alla pagina dell'oroscopo al giornalone? - xharumakix : @inn_beinlausi Sono una bilancia cuspide con lo scorpione e ascendente toro lel Non so molto altro perché non sono… - Cosmopolitan_IT : I romantici dell'oroscopo e i più intuitivi potrebbero stupirti. -