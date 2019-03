Opel - Il marchio tedesco ritorna in Russia

quattroruote

(Di giovedì 14 marzo 2019) Latorna sul mercato russo, sia commercializzando sia producendo i propri veicoli. Iloffrirà la Grandland X importata dalla Germania e assemblerà localmente la Zafira Life e il Vivaro nella fabbrica del gruppo PSA di Kaluga. La General Motors aveva deciso di abbandonare il mercato russo connel 2015.Forte espansione verso i mercati esteri entro il 2022. Per il futuro è prevista l'introduzione di ulteriori modelli per ricreare una vera e propria gamma, ma per il momento non sono state diffuse ulteriori informazioni. Con questa decisione strategica, la PSA punta a triplicare i risultati nella regione: entro il 2022, seguendo il piano strategico "Pace!", ilentrerà in oltre 20 nuovi mercati di esportazione. Nei mesi scorsi si sono già concretizzate le operazioni Ucraina, Marocco, Tunisia, Libano e Sud Africa grazie alle sinergia con PSA. ...

