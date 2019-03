Nuova Zelanda | Facebook e WhatsApp fuori uso | gli utenti chiamano la polizia

Shock in Nuova Zelanda : il ministro dei cambiamenti climatici aggredito a pugni in faccia. La Premier : “Qui non ti aspetti che accadano queste cose” : Un ministro neozelandese è stato colpito a pugni in faccia mentre si recava al lavoro in quello che è un rarissimo attacco in un Paese in cui i politici si mescolano tra il pubblico in negozi, bar e impianti sportivi. James Shaw, ministro dei cambiamenti climatici e leader del partito dei Verdi, stava camminando nei pressi del Giardino Botanico di Wellington poco prima delle 8 (ora locale) di questa mattina, giovedì 14 marzo, quando un uomo ha ...

Nuova Zelanda - cade dalla barca a vela in pieno oceano : si salva grazie ai jeans : È un fatto di cronaca tutto a lieto fine quello verificatosi qualche giorno fa al largo delle coste della Nuova Zelanda, precisamente di fronte alla costa di Gisborne (Baia di Tolaga), dove un uomo tedesco di 30 anni, Arne Murke, aveva deciso di affrontare una impegnativa traversata oceanica dall'Australia al Brasile su un barca a vela. Con lui c'era anche il fratello, che ha dato l'allarme non appena Arne è caduto in mare. Al momento ...

Nuova Zelanda e Figi vietano aereo Max 8 : Gran parte del mondo, compresa l'intera Unione Europea e l'Australia, ha vietato lo spazio aereo al velivolo della Boeing, lasciando gli Stati Uniti tra i pochi rimasti ad operare con l'aereo ...

Dal bianco della neve al verde smeraldo : la Nuova Zelanda vista dallo Spazio [FOTO] : Il satellite Sentinel-3A del programma europeo Copernicus ci porta sopra la Nuova Zelanda, con un’immagine centrata sullo Stretto di Cook, tra l’Isola del Nord e l’Isola del Sud. Acquisita il 22 agosto 2018, questa immagine a colori reali mostra le innevate Alpi Meridionali neozelandesi, che si estendono per 500 km attraverso la costa occidentale dell’Isola del Sud. Sulla costa orientale dell’isola, gli accesi ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella serata appena trascorsa all’ultima tornata della fase a gironi, mentre a partire da stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 20:30 Finale Galles 7s 14 7 7 Scozia ...

Leonardo - accordo per supporto logistico C-27J a Nuova Zelanda : Leonardo e Northrop Grumman Australia, NGA, hanno firmato all'Avalon Air Show, in corso in questi giorni in Australia, un Memorandum of Understanding , MOU, per il supporto logistico del C-27J che ...

Due città della Nuova Zelanda hanno sospeso il servizio di monopattini elettrici a noleggio Lime a causa di un grave problema tecnico : Due città della Nuova Zelanda hanno sospeso il servizio di monopattini elettrici a noleggio Lime a causa di un grave problema tecnico: un guasto tecnico su alcuni veicoli causava un blocco della ruota frontale e la conseguente caduta di chi

Nuova Zelanda : uccisa da un infarto a nove anni - madre e dottori pensavano fosse ansia : Un vero e proprio dramma quello verificatosi nei giorni scorsi in Nuova Zelanda, dove una bambina di appena nove anni si è spenta improvvisamente a causa di un infarto fulminante che l'ha stroncata senza lasciarle alcuno scampo. La piccola Taya Kauri lamentava da diversi giorni una brutta sensazione di bruciore al petto e mostrava un battito cardiaco piuttosto accelerato: secondo quanto si apprende dalle fonti locali però, la madre della bambina ...

Curling - Mondiali Junior 2019 : azzurri sconfitti all’esordio dalla Nuova Zelanda : Si apre con una sconfitta il cammino dell’Italia maschile ai Mondiali Junior 2019 di Curling, scattati nella notte italiana a Liverpool (Canada). Nella prima sessione del round robin, Luca Rizzolli (skip), Mattia Giovanella, Alessandro Odorizzi e Giovanni Gottardi sono stati superati con il punteggio di 5-4 dalla Nuova Zelanda, che ci aveva già battuti (8-4) a gennaio nella finale del Torneo B di qualificazione. Una partita molto equilibrata, ...

La Banca centrale della Nuova Zelanda non tocca i tassi di interesse : La Reserve Bank of New Zeland ha mantenuto il costo del denaro al minimo storico dell'1,75%, per la quindicesima riunione consecutiva. La decisione è stata in linea con le aspettative del mercato.La mossa della Banca centraleL'ultimo ritocco da parte del board neozelandese avvenne a novembre 2016, quando ci fu una riduzione del tasso dello 0,25%. Nel corso degli ultimi 22 meeting di politica monetaria, la Banca centrale ha ridotto 6 volte il ...

