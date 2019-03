Norwegian | non abbandoniamo l' Italia | solo riassetto del network

askanews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Roma, 14 mar., askanews, -sta riorganizzando il suodi voli ma non abbandonerà l'. Lo assicura la compagnia aerea dopo che l'Anpac ha parlato di 'progressivo totale disimpegno ...

ricordiseriali : @mermew_ Io ho letto quello e 1Q84 Sinceramente dopo norwegian wood non volevo saperne più niente perché piangevo a… - radiocafoscari : RT @BDA_CaFoscari: Gli istituti di ricerca #norvegesi hanno deciso di non rinnovare il contratto con #Elsevier e hanno individuato dei prin… - BDA_CaFoscari : Gli istituti di ricerca #norvegesi hanno deciso di non rinnovare il contratto con #Elsevier e hanno individuato dei… -