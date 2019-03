Non-scuola L' Amleto ispira lo spettacolo degli studenti di Callegari | Ginanni e Olivetti

Stupinigi - la scuola materna paritaria Non prende bimbi Non vaccinati. Costretta a chiudere per mancanza di iscritti : Meglio chiudere che accettare i bambini non vaccinati. A pensarla in questo modo è Rosetta Tagliareni, la direttrice della Nuova scuola materna di Stupinigi che, da quando è entrata in vigore la Legge 119/2017, ha dovuto far fronte ad un’emorragia di iscrizioni al punto da dover chiudere la storica scuola paritaria. La struttura di via Stupinigi, infatti, è centenaria: è un’ala della palazzina di Caccia dei Savoia ed è stata fondata nel 1864 ...

Stupinigi - la scuola materna paritaria Non prende bimbi Non vaccinati. Costratta a chiudere per mancanza di iscritti : Meglio chiudere che accettare i bambini non vaccinati. A pensarla in questo modo è Rosetta Tagliareni, la direttrice della Nuova scuola materna di Stupinigi che, da quando è entrata in vigore la Legge 119/2017, ha dovuto far fronte ad un’emorragia di iscrizioni al punto da dover chiudere la storica scuola paritaria. La struttura di via Stupinigi, infatti, è centenaria: è un’ala della palazzina di Caccia dei Savoia ed è stata fondata nel 1864 ...

Nello stato di New York ad alcuni bambini Non vaccinati è stato vietato di andare a scuola : Un giudice della contea di Rockland, Nello stato di New York, Stati Uniti, ha respinto le richieste di alcune famiglie che volevano far riammettere i loro figli a scuola dopo che ne erano stati esclusi perché non vaccinati. Nel dicembre

Svastiche e volantini antisemiti in una scuola americana : 'ebrei - Non vi vogliamo' : Un problema grave che richiede misure d'emergenza, quello dell'antisemitismo di terza e quarta generazione, anche se sarebbe più prudente parlare di deliberato e immotivato razzismo. Fino ad oggi ci è parso un problema contenuto, o quantomeno contenibile nei margini del ricordo. Infatti, sembra che le generazioni addietro non abbiano manifestato (relativamente alla situazione odierna n.d.r.) e non manifestino la stessa incuria d'oggigiorno nei ...

Torna Nontiscordardimé : due giorni di mobilitazione green per la scuola e il clima : ... lo sciopero globale per clima che il 15 marzo vedrà Greta e tanti giovani e studenti di tutto il mondo scendere in piazza per difendere il clima e il Pianeta. A loro si uniranno simbolicamente anche ...

Vaccini : da oggi chi Non è in regola - Non va a scuola : E' scattato l'obbligo di vaccinazione per bambini e studenti previsto dalla legge Lorenzin. Multe sino a 500 euro per le famiglie di studenti di elementari, medie e liceo

Greta Thunberg - venerdì fate come lei : Non andate a scuola - scioperate. Anche alle elementari : venerdì i ragazzi di tutto il mondo non andranno a scuola ma aderiranno al Global Strike For Future, lo sciopero mondiale per il futuro. Anche in Italia in molti risponderanno all’appello lanciato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg, ormai simbolo mondiale di questa protesta e di quello che è diventato un movimento studentesco mondiale. Tutto è cominciato dall’attivista dalle lunghe trecce bionde con la sindrome di Asperger, come si ...

Vaccini : chi Non è in regola - Non va a scuola : Rinviato di un giorno, scatta da domani l'obbligo di vaccinazione per bambini e studenti previsto dalla legge Lorenzin. Multe sino a 500 euro per le famiglie di studenti di elementari, medie e liceo

Vaccini : scaduta la proroga - da domani i bambini senza certificato Non potranno accedere a scuola : Il Ministero della Salute comunica che, essendo la scadenza ricaduta di domenica, il limite di proroga dell’autocertificazione per i Vaccini scade oggi, lunedì 11 marzo. Scatteranno quindi da domani le misure che impediscono l’accesso agli asili ai bambini che non hanno consegnato il certificato di vaccinazione, oggi è quindi l’ultimo giorno utile per consegnare i certificati. L'articolo Vaccini: scaduta la proroga, da domani i ...

Da oggi senza il certificato dei vaccini Non si entra a scuola : Roma, 11 mar., askanews, - oggi è l' ultimo giorno disponibile per documentare l' avvenuta vaccinazione dei figli. La ministra alla Salute Giulia Grillo non ha concesso la nuova proroga per decreto ...

Vaccini - da oggi Non si entra a scuola senza certificato | : Scatta il termine fissato dalla legge Lorenzin per i 10 Vaccini obbligatori. Chi non è in regola incorre in sanzioni: negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non possono entrare in classe, ...

Vaccini - da oggi Non si entra a scuola senza certificato : Vaccini, da oggi non si entra a scuola senza certificato Scatta il termine fissato dalla legge Lorenzin per i 10 Vaccini obbligatori. Chi non è in regola incorre in sanzioni: negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non possono entrare in classe, alle elementari e alle medie si paga fino a 500 ...

Vaccini - da oggi Non si entra a scuola senza certificato - : Scatta il termine fissato dalla legge Lorenzin per i 10 Vaccini obbligatori. Chi non è in regola incorre in sanzioni: negli asili nido e nelle scuole materne i bambini non possono entrare in classe, ...

Vaccini - da oggi Non si entra a scuola senza certificato : multe salate per i genitori : I bambini non vaccinati da 0 a 6 anni non potranno entrare nei nidi e nelle scuole di infanzia, con i genitori che verranno...