Nicoletta Larini racconta di non essere gelosa e di essere orgogliosa di Bettarini

Stefano Bettarini a l’Isola - parla Nicoletta Larini : “Arriverà in fondo - Simona? Una grande donna” : Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi, parla Nicoletta Larini: “Arriverà fino in fondo” Nicoletta Larini è senza ombra di dubbio la fan numero uno di Stefano Bettarini a l’Isola dei famosi. La fidanzata del naufrago, tutti i lunedì sera, è sempre stata presente alle dirette del reality, supportando e facendo il tifo per il suo amore […] L'articolo Stefano Bettarini a l’Isola, parla Nicoletta Larini: ...

Isola - Nicoletta Larini si scaglia contro Ariadna : 'Questa si attacca come una cozza' : Ieri è andato in onda un nuovo appuntamento con L'Isola dei Famosi. La nona puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha riservato molte emozioni. Nel corso della diretta, la fidanzata di Stefano Bettarini si è scagliata contro la naufraga Ariadna Romero. Per capire cosa è avvenuto durante la diretta, bisogna fare un passo indietro. La scorsa settimana, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni hanno fatto il loro ritorno su Playa Uva insieme ...

Bettarini e Ariadna : Nicoletta Larini non ci sta e si scaglia contro la Romero : Bettarini e Ariadna, abbraccio all’Isola dei Famosi: Nicoletta Larini mostra la sua gelosia Nicoletta Larini a Mattino 5 si mostra ancora infastidita dell’abbraccio avvenuto tra Stefano Bettarini e Ariadna Romero. Nel corso della puntata di ieri sera dell’Isola dei Famosi, la dolce cubana si è gettata tra le braccia dell’ex calciatore, saltandogli addosso. Un abbraccio […] L'articolo Bettarini e Ariadna: Nicoletta ...

Stefano Bettarini/ Nicoletta Larini : 'Ariadna? Che caz*o!' - Isola dei Famosi 2019 - : Stefano Bettarini a L'Isola dei Famosi 2019 continua a litigare. Questa volta l'ex calciatore ha avuto uno scontro con la leader Soleil Sorge

Nicoletta Larini gelosa di Ariadna : "Si attacca come una cozza" : Ed essere felice dell'eliminazione di Ariadna Romero da L'Isola è stata soprattutto Nicoletta Larini , che si è ingelosita per gli atteggiamenti affettuosi che la cubana ha riservato al compagno ...

Nicoletta Larini racconta come mai si è persa in autostrada : Mentre stava guidando in autostrada si è persa e presa dal panico, per aver perso il senso dell’orientamento, è scoppiata a piangere chiamando la polizia stradale per tornare a casa. Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini con cui aveva partecipato a Temptation Island Vip, aveva raccontato qualche giorno fa su Instagram la sua disavventura mentre da Milano, dove si trovava per partecipare al programma Mattino 5, stava tornando a ...

Isola Nicoletta Larini racconta la sua disavventura in autostrada : Nicoletta Larini in studio all’Isola dei Famosi ha raccontato la sua disavventura in autostrada tra i commenti pungenti della Gialappa’s band. Nicoletta stava viaggiando in autostrada a Milano e doveva tornare a casa a Viareggio. Quando non si sa come si è ritrovata a Novara. «C’era un incidente di 7 chilometri per andare sull’A1 – racconta – ci hanno fatto prendere la tangenziale, non avevo internet né il ...

Nicoletta Larini ecco come mi sono persa in autostrada : Nicoletta Larini la fidanzata di Stefano Bettarini, ieri sera in studio all’Isola dei Famosi ha raccontato la sua disavventura in autostrada tra i commenti pungenti della Gialappa’s band. Nicoletta stava viaggiando in autostrada a Milano e doveva tornare a casa a Viareggio. Quando non si sa come si è ritrovata a Novara. «C’era un incidente di 7 chilometri per andare sull’A1 – racconta – ci hanno fatto prendere ...

SOLEIL SORGE/ Nicoletta Larini la difende : 'Se non fosse...' - Isola dei Famosi 2019 - : SOLEIL SORGE è finita al centro degli attacchi dei naufraghi dell'Isola dei Famosi 2019. Ecco il video della lite e le parole pronunciate da...

Nicoletta Larini - la fidanzata di Bettarini racconta come si è persa in autostrada. Ma la Gialappa's la prende di mira : Tutte le strade portano a Novara. Almeno tutte quelle che ha percorso Nicoletta Larini, la bella fidanzata di Stefano Bettarini, che ieri sera in studio all'Isola dei Famosi ha raccontato la sua...

Nicoletta Larini - la fidanza di Bettarini racconta come si è persa in autostrada. Ma la Gialappa's la prende di mira : Tutte le strade portano a Novara. Almeno tutte quelle che ha percorso Nicoletta Larini, la bella fidanzata di Stefano Bettarini, che ieri sera in studio all'Isola dei Famosi ha raccontato la sua...

Nicoletta Larini - disgrazia in autostrada per lady Bettarini : si perde - spunta un video sconvolgente : Incredibile, ma vero. Si parla di quanto accaduto a Nicoletta Larini, fidanzata di Stefano Bettarini attualmente in Honduras per l'Isola dei Famosi, la quale si è persa mentre guidava in autostrada. Che c'è di strano? Il fatto che invece di fermarsi a una stazione di servizio per chiedere informazio

Nicoletta Larini si perde in autostrada e chiama la polizia in lacrime : La fidanzata di Stefano Bettarini Nicoletta Larini in autostrada si è persa mentre stava guidando in autostrada verso Milano. Nicoletta Larini si fermarsi a una stazione di servizio e chiedere informazioni si è fatta prendere dal panico ed è scoppiata a piangere. La Larini ha pubblicato una serie di video sul suo profilo Instagram, cancellandoli poco dopo. Nicoletta stava viaggiando in autostrada a Milano. A un certo punto avrebbe perso il senso ...

Nicoletta Larini si perde in autostrada e chiama in lacrime la polizia : Momenti di terrore in autostrada per Nicoletta Larini in autostrada si è persa mentre stava guidando in autostrada verso Milano. Nicoletta Larini si fermarsi a una stazione di servizio e chiedere informazioni si è fatta prendere dal panico ed è scoppiata a piangere. La Larini ha pubblicato una serie di video sul suo profilo Instagram, cancellandoli poco dopo. Nicoletta stava viaggiando in autostrada a Milano. A un certo punto avrebbe perso il ...