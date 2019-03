Nicaragua estradi Casimirri

"Sì all'estradizione di Casimirri" L'ex Br latitante in Nicaragua : La battaglia di Matteo Salvini contro i latitanti italiani rifugiati all'estero segna una nuova - importante - vittoria. Il Parlamento Ue ha infatti approvato una mozione per "l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri", il brigatista condannati in via definitiva a sei ergastoli per il sequestro di Aldo Moro, uno degli episodi cruciali degli Anni di Piombo e dell'intera storia repubblicana. Il terrorista oggi vive a Managua protetto ...

Passa l'emendamento della Lega a Strasburgo : il Parlamento Ue chiede al Nicaragua l'estradizione di Casimirri : Il Parlamento Europeo "chiede l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri, che oggi vive a Managua protetto dal governo nicaraguense, condannato in Italia in via definitiva a sei ergastoli per il sequestro di Aldo Moro, ex presidente della Dc nonché presidente del Consiglio dei Ministri e del Consiglio Europeo, e per l'assassinio degli agenti della scorta, fatto accaduto il 16 marzo 1978 a Roma". E' l'emendamento ad una ...