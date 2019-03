New York | ucciso il boss Francesco Franky Boy Cali

blogo

(Di giovedì 14 marzo 2019)Agguato in pieno stile mafioso ieri a Staten Island, New. La vittima è il presunto capo della famiglia criminale dei Gambino, una delle cinque storiche famiglie mafiose di New. Frank, 53 anni, è stato freddato con diversi colpi di pistola davanti alla sua abitazione nel distretto di Todt Hill.Stando a quanto riferito da alcuni testimoni oculari, un uomo non ancora identificato avrebbe avvicinatoa bordo di un'automobile blu, la stessa usata poi per darsi alla fuga subito dopo l'esecuzione. Il presunto, raggiunto da almeno sei colpi di pistola, è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale.Era dal 1985, lo riferisce la stampa locale, che la Polizia di Newnon registrava un omicidio di così alto livello legato alla criminalità italo-statunitense. Al momento il movente non è stato identificato e nessuno arresto è stato ancora eseguito, ma non si ...

