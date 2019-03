Nevada | prete ucciso a fucilate nella nuova casa | era fuggito dopo accuse di pedofilia

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) L'hanno trovato sabato scorsocucina dimorto, il suo corpo era a terra, immerso in un lago di sangue. Così si è tragicamente conclusa la vita di John Capparelli, sacerdote ed ex insegnante originario del New Jersey (Usa) da poco trasferitosi ina seguito di pesantidi molestie sessuali a danno di minori.Il religioso era stato sospeso dal suo vescovo e si era allontanato dalla sua regione natia a seguito di numerose denunce presentate a suo carico dalle famiglie di parecchi ragazzi e bambini che lo hanno accusato di essere stati violentati o molestati....

