' Nessuno deve essere lasciato indietro'

Mogol sulla musica italiana in radio e la proposta di legge : “Nessuno si deve scandalizzare - non è un discorso sovranista” : Si esprime anche Mogol sulla musica italiana in radio e sulla proposta di legge che obbligherebbe le emittenti radiofoniche nostrane ad inserire nella propria programmazione il 30% di musica italiana di cui il 10% di emergenti. Il restante 70% delle canzoni trasmesse rimarrebbe comunque nelle mani degli artisti internazionali, per questo motivo per Mogol non c'è alcuno scandalo. Il presidente sella Siae si è detto favorevole alla proposta di ...

Anna Tatangelo massacra Amanda Lear : "Nessuno deve permettersi..." - il 17enne umiliato a Sanremo Young : Non è piaciuta ad Anna Tatangelo la severissima Amanda Lear. A Sanremo Young l'ospite speciale di Antonella Clerici venerdì sera è stato Gigi D'Alessio e forse per questo la sua compagna Lady Tata ha seguito con particolare interesse lo show di Raiuno. Leggi anche: "Ma come fai a stare con quel ces

Bussetti non deve scuse a Nessuno : ‘Esiste solo una scuola - fiducia nei docenti’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha risposto ad alcune interrogazioni parlamentari rivoltegli alla Camera dei Deputati. In modo particolare, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha fornito dei chiarimenti in merito alle sue dichiarazioni rilasciate ad Afragola relative alle differenze tra le scuole del Nord e quelle del Sud. Come senz’altro ricorderete, alcune frasi come ‘Vi dovete impegnare forte, impegno, ...

Zanetti : 'Nessuno è più importante della squadra - Icardi deve chiarirsi con i compagni' : Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha rilasciato ai microfoni di Sky Sport le sue impressioni riguardo al sorteggio di Nyon, con l'Inter che ha pescato l'Eintracht Francoforte. I tedeschi in questo momento hanno il miglior attacco della competizione e sono giunti agli ottavi dopo aver eliminato una squadra di livello come lo Shaktar Donetsk, proveniente dai gironi di Champions League. Zanetti parla dei tedeschi come di una squadra ...

Balloni : 'Nessuno deve temere nulla - ma tutti possono essere messi in discussione. Per Piunti rispetto e stima' : Quindi conclude: "Lo scopo della politica è, come affermava Aristotele, volere il bene dei cittadini, anche e soprattutto se ciò possa cozzare con gli interessi ed a volte anche con le legittime ...