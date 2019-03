Nello stato di New York ad alcuni bambini non vaccinati è stato vietato di andare a scuola

USA - neve nel deserto dell’Arizona : montagne e cactus ricoperti da uno strato bianco. Nuovi record Nello stato [FOTO e VIDEO] : 1/18 ...

In arrivo Motu Proprio del Papa per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e Nello Stato : E' in arrivo un nuovo Motu Proprio del Papa "sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili", per rafforzare la prevenzione e il contrasto contro gli abusi nella Curia Romana e nello Stato della Città del Vaticano. E' una delle "iniziative concrete" che il moderatore dell'Incontro in Vaticano sulla protezione dei minori, padre Federico Lombardi, indica per il prossimo futuro nel quadro del "follow up" del summit concluso oggi.Il ...

CAOS VENEZUELA/ Narcos - lo stato Nello stato che può far scoppiare una guerra : Mentre il Paese attende gli aiuti internazionali, non bisogna sottovalutare il peso che i Narcos, alleati del potere, hanno in VENEZUELA

Il gioco Star Wars di Visceral era più avanti Nello sviluppo rispetto a quello che è stato mostrato : Qualche tempo fa, EA ha confermato la cancellazione del gioco Star Wars in sviluppo presso Visceral Studios, noto come Project Ragtag. Mentre molti pensavano che il gioco stava attraversando alcuni problemi di sviluppo, sembra che i lavori fossero in uno stato migliore di quanto è stato mostrato, riporta Wccftech.Parlando con US Gamer, la scrittrice Amy Henning ha parlato del gioco cancellato, dicendo che mentre Project Ragtag potrebbe essere ...

Skype Preview si aggiorna : spostato a destra il panNello delle chat : Microsoft sta rilasciando quest’oggi un nuovo aggiornamento di Skype numerato 8.40.76.32 per tutti gli iscritti al programma di anteprima (Preview). Il roll-out è in corso sia su Windows che su macOS. Changelog Durante le chiamate, il pannello delle chat è ora stato spostato a destra dello schermo ed è anche completamente ridimensionabile consentendo la visualizzazione sulla sinistra della cronologia delle conversazioni. Gli sviluppatori ...

Quattro soldati indiani sono stati uccisi Nello stato del Jammu e Kashmir - in India - in uno scontro con miliziani locali : Quattro soldati Indiani sono stati uccisi nello stato del Jammu e Kashmir, nel nord dell’India, in uno scontro con alcuni miliziani locali. Lo scontro è avvenuto nella zona di Pulwama, dove giovedì scorso erano morti più di 40 soldati Indiani

Proposto inserimento Nello stato di famiglia di cani e gatti domestici - DDl in commissione : Il titolo della proposta di legge depositata alla Camera dalla deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla è eloquente. “Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche”, questo il disegno di legge incardinato in commissione giustizia di Montecitorio che in questi giorni lo esaminerà. Le mutate esigenze della famiglia e l’aumento della sensibilità dei cittadini nei confronti degli ...

Bologna - arrestato colonNello della GdF : “Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione” : Indagato per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione all'interno del suo appartamento, Alessio Costagliola è stato sospeso dal servizio. Il generale: "Un'indagine nostra, ancora in corso"Continua a leggere

AntoNello : 'L'Inter non accetterà mai il razzismo. Qualche nostro tifoso non è stato un buon esempio' : LO SLOGAN - 'Fratelli del Mondo è il nostro slogan e non è una citazione banale. Il nostro scisma dal Milan è avvenuto per dare la possibilità agli stranieri di giocare a calcio. Inter-Napoli ha ...

Aosta - 7 morti Nello scontro tra elicottero e aereo : arrestato il pilota francese : La procura di Aosta ha disposto il fermo del pilota francese Philippe Michel che guidava l'aereo da turismo che ieri si è scontrato contro un elicottero, provocando la morte di sette persone e il ferimento di altre due. Il pilota è attualmente ricoverato in ospedale ed è in stato di choc: "Non è ancora in grado di ricostruire quanto accaduto", riferisce il suo legale.Continua a leggere

Legge sull’aborto Nello stato di New York - si scatenano i soliti idioti “cacciatori di bufale” ma in realtà è tutto vero. Ecco le CARTE : In questi giorni si discute molto sulla nuova Legge sull’aborto introdotta nello stato di New York con il Reproductive Health Act. In molti sostengono si tratti di una delle tanto care “fake news”, utilizzate per fomentare chissà quale ostilità o opposizione politica, soprattutto quando si parla di “aborto consentito fino all’ultimo giorno di gravidanza”, come riportato in un nostro articolo di ieri. Cerchiamo allora di fare chiarezza su quanto ...

Legge shock Nello stato di New York : aborto consentito fino all’ultimo giorno di gravidanza - via libera alle iniezioni letali al feto : Lo stato di New York ha appena trasformato in Legge un a dir poco barbaro disegno legislativo che permetterà alle donne di abortire in qualsiasi momento della gravidanza e in particolare durante il terzo trimestre. La Legge richiede solo che la salute della madre sia a rischio. Ma il termine “salute” è così ampio che potrebbe significare qualsiasi cosa: dalle questioni mediche a quelle fisiche, psicologiche e persino finanziarie. La Legge, ...

USA - epidemia di morbillo Nello stato di Washington : dichiarata emergenza pubblica : dichiarata emergenza pubblica nello Stato di Washington (USA) a causa di una grave epidemia di morbillo che sta interessando la contea di Clark: a provocarla un nucleo no-vax nella località di Portland, in Oregon, riporta il Washington Post. Sono stati registrati già 23 casi: tra coloro che hanno contratto il virus, 20 non erano vaccinate. Nella contea di Clark lo scorso anno scolastico il 7,9% delle famiglie dei bimbi iscritti all’asilo ...

Avvicendamento Nello stato Maggiore dell'esercito israeliano - : Il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano Gadi Eizenkot ha lasciato il suo incarico ricevendo il ringraziamento per il successo della campagna contro la presenza militare iraniana in Siria e ...