Nel mirino della critica Huawei P10 Lite e sua batteria post aggiornamento B381 | alcuni

Asse Pd-Fi - Lega Nel mirino Usa La Via della Seta vista dal Palazzo : Sì convinto del M5s, risposte vaghe di Fi e Pd, cautela della Lega. Ed emerge il nodo dei porti. Il Carroccio terminale delle pressioni Usa per fermare l'accordo con la Cina Segui su affaritaliani.it

Calciomercato Serie A : Pavoletti Nel mirino di Milan ed Inter : Calciomercato Serie A: Pavoletti nel mirino di Milan ed Inter Tra Champions League, Europa League e fasi calienti dei campionati, il Calciomercato non si arrende e riesce a ritagliarsi il suo (seppur piccolo) spazio. In Italia è la settimana del derby dei derby, quello di Milano, già decisivo per le sorti future di Milan ed Inter. E proprio rossoneri e nerazzurri, stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb, si starebbero contendendo un ...

Cile - via al piano 2019 del Fisco. Web - frodi e sommerso Nel mirino : L'economia digitale: si parla anche di influencer Il rapporto evidenzia come in Cile le vendite effettuate tramite e-commerce nel corso del 2017 hanno raggiunto i 4 miliardi di dollari e, secondo le ...

Juventus - Salah Nel mirino : Dybala verso Anfield? : Juventus Salah – Come è noto, la Juventus non è mai sazia di calciomercato e continua a pianificare acquisti futuri, anche in periodi di stallo. Secondo alcune indiscrezioni trapelate dal The Guardian, il club bianconero starebbe lavorando alla trattativa per portare Salah allo Juventus Stadium. L’attaccante del Liverpool rientra certamente tra i top player: i numeri […] L'articolo Juventus, Salah nel mirino: Dybala verso ...

Astronomia : “fratelli” stellari Nel mirino dei telescopi VLT : Sono giovani, hanno una stazza considerevole e tengono ben stretti i loro ‘fratellini’: è questo l’identikit di due stelle massicce, che formano altrettanti sistemi binari insieme a compagne situate a distanza ravvicinata. Le due coppie sono state classificate con i codici alfanumerici Pds 27 e Pds 37; in particolare – spiega Global Science – i due astri di Pds 27 detengono il record di prossimità in una configurazione di questo ...

Biathlon - Pagelle Individuale Mondiali 2019 : Vittozzi - magia d’argento e Coppa Nel mirino. Wierer lotta - Oeberg firma il bis : Oggi si è disputata l’Individuale femminile dei Mondiali 2019 di Biathlon vinta dalla svedese Hanna Oeberg davanti alla nostra Lisa Vittozzi che ha conquistato una fantastica medaglia d’argento a Oestersund. Di seguito le Pagelle della gara. LISA Vittozzi: 10. Ha gareggiato da vera veterana e ha tirato fuori una magia dopo aver faticato tra sprint e inseguimento. Oggi è tornata l’azzurra che avevamo ammirato negli ultimi mesi: ...

Real - col ritorno di Zidane si infiamma il mercato : i 5 colpi Nel mirino [DETTAGLI] : Nonostante la stagione fallimentare, il ritorno di Zidane ha riacceso un po’ l’entusiasmo in casa Real Madrid. Ieri l’ufficializzazione del tecnico francese, che avrà il compito di concludere questa annata nella maniera più dignitosa possibile per poi programmare al meglio a partire dalla prossima estate. Già, la prossima estate, quella più attesa dalle parti della capitale spagnola. Si prospetta un mercato scoppiettante, ...

Migranti - Nel mirino la società Flixbus. 'Noi - autisti di bus ammanettati dai francesi' : ammanettati, portati nelle guardine, perquisiti e spogliati, e infine imprigionati in una cella fino al giorno successivo. È questo il trattamento riservato dalla gendarmeria francese non a una coppia ...

Venezuela - banca russa Nel mirino Usa : 21.03 Gli Usa hanno sanzionato la banca russa Evrofinance Mosnarbank, che è stata inserita nella "black list" di chi appoggia il regime Venezuelano di Maduro. "Questo atto -ha detto il ministro del Tesoro Usa Mnuchin- dimostra che gli Stati Uniti vogliono prendere misure contro le istituzioni finanziare che sostengono il regime illegittimo di Maduro e contribuiscono al crollo economico e alla crisi umanitaria" di questo Paese.

Dalla Spagna : «Neymar è nei guai. Il fisco lo mette Nel mirino» : TORINO - Il pessimo periodo di Neymar non sembra avere fine. Dopo l'infortunio che lo ha costretto a saltare gli ottavi di finale contro il Manchester United e dopo aver visto il suo PSG eliminato ...

Milan - Calabria è finito Nel mirino del Manchester Utd : Stagione da incorniciare quella che ha disputato fin qui Davide Calabria. Il giovane terzino rossonero è uno degli intoccabili di Gattuso e, nonostante il rientro di Andrea Conti, lo stesso allenatore non ne può fare a meno. Una rivincita, quella del numero 2 rossonero contro quelli che non ci hanno pensato due volte a criticarlo così come fecero a loro tempo con Manuel Locatelli. Questa, però, è un’altra storia. Quella attuale parla di ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : reclamo di quattro squadre contro la Ducati! Spoiler Nel mirino - Dovizioso rischia la vittoria? : Il verdetto del GP del Qatar 2019 non è ancora ufficiale. La gara che ha aperto il Mondiale MotoGP è stata vinta da Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez e Cal Crutchlow, ai piedi del podio Alex Rins e Valentino Rossi. quattro squadre però hanno fatto reclamo per una presunta irregolarità dello Spoiler montato dalla Ducati, l’appendice utilizzata sul posteriore dal vincitore della prova e dagli altri piloti del team di Borgo Panigale ...

Meghan Markle Nel mirino dei troll "pro Meghan"? : La bufera attorno alla duchessa di Sussex sembra non avere fine: stando a quanto riportato dal Telegraph , Meghan Markle già nel mirino degli haters sui social sarebbe l'obiettivo di più di 1000 ...