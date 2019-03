Nel 2020 la nuova serie tv di Dario Argento

Olimpiadi Tokyo 2020 : tutti i qualificati dell’Italia. Marco De Nicolo strappa il pass Nel tiro a segno : Il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ufficialmente iniziato, il percorso di qualificazione per la rassegna a cinque cerchi è entrato nel vivo e si stanno assegnando i pass per l’evento sportivo più importante dell’intero quadriennio. Ci attende un lungo biennio che definirà tutti i partecipanti ai Giochi Olimpici, due anni intensissimi dove i vari atleti lotteranno fino all’ultimo per strappare l’agognata ...

Infiniti - Nel 2020 esce di scena in Europa occidentale : La Infiniti ha annunciato per il 2020 l'uscita dal mercato europeo occidentale. Il marchio premium della Nissan, che in Italia ha immatricolato soltanto 600 vetture nel 2018, ha deciso di lanciare un piano di ristrutturazione concentrandosi su Cina e Nord America, mantenendo in essere le attività in Europa orientale, Medio Oriente e Oceania. Sempre più elettrificate. A partire dal 2021 la gamma vedrà anche l'introduzione di modelli ...

Roger Federer tranquillizza i suoi tifosi : “giocherò anche Nel 2020 - altro che ritiro!” : Roger Federer allontana la data del ritiro ancora un po’, il tennista svizzero giocherà anche nel 2020 come rivelato quest’oggi Rivelazioni molto importanti quelle di Roger Federer ai cronisti nelle ultime ore. Il tennista svizzero ha infatti rivelato che giocherà anche nel 2020, niente ritiro dunque a fine stagione: “Il mio obiettivo è continuare a giocare. Di conseguenza il programma dei tornei continua. A inizio anno ...

La convention del 2020 del Partito Democratico statunitense sarà a Milwaukee - Nel Wisconsin : La convention del 2020 del Partito Democratico statunitense sarà a Milwaukee, nel Wisconsin, dal 13 al 16 di luglio. La convention del 2020 sarà quella durante la quale sarà formalmente nominato il candidato del Partito per le presidenziali che ci

La visual novel con elementi RPG Utawarerumono : Prelude to the Fallen è in arrivo su PS4 e Vita Nel 2020 : NIS America è fiera di annunciare che Utawarerumono: Prelude to the Fallen sarà disponibile per PS4, e in versione digitale su PS Vita, all'inizio del prossimo anno! Per la prima volta in assoluto, le origini della saga di Utawarerumono sta arrivando in Europa! Prelude to the Fallen segue la storia di un uomo senza ricordi che si risveglia in uno strano mondo ed è accolto da una tribù di abitanti dal buon cuore. Viene cresciuto come uno di loro, ...

Un headset AR di Apple potrebbe arrivare Nel 2020 : Secondo un nuovo report di Ming-Chi Kuo (tramite 9to5mac), un analista affidabile su tutto ciò che riguarda Apple, la società starebbe lavorando a un headset per la realtà aumentata e starebbe per lanciare il dispositivo. Questo paio di occhiali potrebbe entrare in produzione di massa già nel quarto trimestre del 2019 e dovrebbe essere disponibile durante la prima metà del 2020, segnala Techcrunch.com.Non è ancora chiaro cosa saremo in grado di ...

Konami costruirà un'arena dedicata agli eSports Nel 2020 - Pro Evolution Soccer 2019 PS4 : Voglio mostrare al mondo, da qui a Ginza, quartiere in cui sorgerà l'edificio, ndr ,, l'appeal degli eSports non avrà nulla da invidiare agli sport reali". Sicuramente è un passo importante nel mondo ...

