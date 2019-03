Nel 2018 i pagamenti con carta in Italia salgono a 240 miliardi di euro | +9%

Migranti - in Italia calo record di richieste di asilo : -61% Nel 2018 - : Secondo i dati pubblicati da Eurostat, il nostro è il Paese che in Ue ha registrato la maggior diminuzione di domande: rappresentano l'8% del totale. In testa c'è la Germania con quasi 1/3 dei ...

Migranti - domande asilo in calo Nel 2018 : in Italia giù del 61% : Milano, 14 mar., LaPresse, - Nel 2018, 580.800 richiedenti asilo per la prima volta hanno presentato domanda di protezione internazionale negli Stati membri dell'Unione europea, in calo dell'11% ...

Psg - Nel 2018 bilancio in utile grazie alle cessioni : bilancio Psg 2018 – Conti di nuovo in utile per il Paris Saint-Germain nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2018. Dopo il rosso della passata stagione, la società parigina ha visto tornare il segno positivo a bilancio. Come emerge dai dati resi pubblici dalla DNCG (la direzione di controllo gestione della Lega professionistica francese), il PSG […] L'articolo Psg, nel 2018 bilancio in utile grazie alle cessioni è stato realizzato da Calcio e ...

Generali : Nel 2018 utile netto +9 - 4% a 2 - 3 miliardi : Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, che si e' riunito sotto la presidenza di Gabriele Galateri di Genola, ha approvato bilancio

Generali - utile in crescita Nel 2018. Donnet : "Superati tutti i target del piano 2015-2018" : MILANO - Generali archivia il 2018 con risultati in crescita. L'utile netto è cresciuto del 9,4% sull'anno di 2,3 miliardi, mentre l'utile operativo è cresciuto del 3% a 4,9 miliardi. Il dividendo ...

Safilo riduce la perdita Nel 2018 : Il Gruppo Safilo chiude l'esercizio 2018 con vendite nette pari a 962,9 milioni di euro, in calo del 4% a cambi costanti e del 7% a cambi correnti rispetto a 1.035,3 milioni di euro dell'esercizio ...

Zignago Vetro - ricavi e redditività in aumento Nel 2018 : Punta con decisione al rialzo la performance di Zignago Vetro , con una variazione percentuale dell'1,11% grazie ai conti di bilancio 2018 che hanno evidenziato ricavi in forte crescita, 76,5 milioni, ...

Dati Istat disoccupazione : calo Nel 2018 - meno contratti a tempo indeterminato : Dati Istat disoccupazione: calo nel 2018, meno contratti a tempo indeterminato Nel 2018 la disoccupazione è diminuita rispetto al 2017. A dirlo l’Istat nel rapporto Mercato del lavoro relativo al quarto trimestre dello scorso anno. Il tasso di disoccupazione passa, infatti, dall’11,2% del 2017 al 10,6% di fine 2018. Per il settimo trimestre consecutivo, anche se a ritmi meno intensi, prosegue la diminuzione dei disoccupati ...

Donazione degli organi : in Campania record negativo - 41 - 5% di opposizioni Nel 2018 : Nel 2018 la Campania ha visto aumentare le opposizioni alla Donazione degli organi, addirittura sino a toccare la soglia record del 41,5% di no all’espianto per la Donazione. Anche per cercare di invertire questa tendenza, in occasione della giornata mondiale del rene, torna la manifestazione “Sopravvivere non basta” proposta e organizzata dall’Istituto italiano per gli studi filosofici e dall’Università Luigi Vanvitelli. La giornata, che ...

Be vede lievitare utili e ricavi Nel 2018 : BE ha chiuso l'esercizio 2018 con risultati in crescita, che evidenziano un utile netto pari a 5,5 milioni euro , in crescita del 22,4% rispetto ai 4,5 milioni dell'esercizio 2017. Il Valore della ...

Seat : record di vendite Nel 2018 per il gruppo spagnolo : Nel 2018, Seat ha conseguito i migliori risultati finanziari della propria storia, incrementando del +33,4% l’utile operativo e registrando la cifra record di 254 milioni di Euro (191 milioni di Euro nel 2017). Stando ai risultati presentati ieri dal gruppo Volkswagen, Seat ha concluso l’esercizio 2018 con un fatturato pari a 10.202 milioni di Euro, +3,1% rispetto al 2017 (9.892 milioni di Euro), un risultato record a sua ...

Lavoro - Nel 2018 più occupati. Istat : "Ma solo con contratti a termine" : Buone notizie dall' Istat . Nel 2018 il tasso di disoccupazione in Italia è diminuito al 10,6% dall'11,2% del 2017. Complessivamente il numero dei disoccupati italiani si è ridotto di 151 mila unità. ...