NBA | risultati della notte | Westbrook ritrova la tripla doppia | Detroit crolla a Miami

Risultati NBA – Che Warriors contro Houston! Hawks - Wizards e Thunder portano a casa la vittoria : Thompson, Cousins e Curry battono i Rockets: ko anche per Nets, Suns e Pistons Sono stati sei i match andati in scena nella notte sui parquet oltreoceano e validi per la regoular season NBA. Tra questi da segnalare tra tutti la sfida tra Rockets e Golden State. Dopo ben nove vittorie consecutive, Houston capitola di fronte ai Warriors, che privati di Kevin Duran, mettono in mostra i muscoli grazie ai canestri di Klay Thompson (30 ...

Risultati NBA – Antetokounmpo trascina i Bucks - vittoria Lakers : bene Nuggets - ko Clippers : Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks al successo contro i Pelicans, i Lakers tornano alla vittoria, bene i Nuggets, Clippers ko: i Risultati della notte NBA Con quella di ieri notte fanno 51! I Milwaukee Bucks continuano a dominare la Eastern Conference a suon di vittoria, mantenendo il miglior record della lega. Grande protagonista della serata il solito Giannis Antetokounmpo autore di 24 punti, 5 assist e 9 ribalzi. Lo segue a ruota ...

NBA - risultati : Rockets da corsa : 9ª di fila. Toronto - k.o. con rissa : I Rockets non si fermano più: nona vittoria consecutiva, questa volta arrivata ai danni dei malcapitati Hornets, maltrattati dalla prova collettiva della squadra di D'Antoni, al solito guidata dai 28 ...

Risultati NBA – Gallinari ancora trascinatore con Williams - Walker non basta agli Hornets : Gallinari ancora una volta tra i protagonisti, i 40 di Walker non bastano ai Charlotte Hornets: tutti i Risultati delle partite NBA della notte Spettacolo infinito nella notte italiana con le partite di NBA. Il basket oltreoceano non si smentisce mai e regala emozioni mozzafiato. Splendida vittoria dei Cleveland Cavaliers sui Toronto Raptors per 126-101. I padroni di casa sono stati trascinati da un ottimo Sexton, a referto con 28 punti. ...

Risultati NBA – Gli Spurs vedono i playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...

Risultati NBA – Toronto asfalta a domicilio Miami - un super Embiid regala il successo a Philadelphia su Indiana : Niente da fare per gli Heat al cospetto dei Raptors, capaci di imporsi con il punteggio di 125-104. Bene anche i Sixers, dominanti su Indiana Spettacolo ed emozioni con la NBA nella serata europea, sfide elettrizzante ricche di pathos e colpi di scena. Sul parquet di Miami, i Toronto Raptors si impongono con il punteggio di 104-125, mettendo le cose in chiaro già all’intervallo con il vantaggio di quattordici punti scavato da Lowry e ...

Risultati NBA - LeBron perde ancora e saluta i playoff : vittorie per Celtics - Nets e Bucks ad Est : Los Angeles Lakers sconfitti da Irving e soci in un incontro che sancisce definitivamente l’addio ai playoff della squadra di LeBron James I Los Angeles Lakers ancora una volta sono stati sconfitti. Ciao ciao playoff, una debacle totale quella dei gialloviola che hanno tradito le attese dopo un’estate ricca di aspettative seguite all’arrivo di LeBron James. Quest’oggi, con un roster decisamente decimato dalle ...

NBA 2019 - i risultati della notte (10 marzo) : Boston supera i Lakers - Milwaukee fa 50 : Sono sei le partite della notte NBA. Lakers contro Celtics ha segnato un’epoca della pallacanestro, per una partita che anche in stagione regolare non è mai uguale alle altre. In questo momento, però, c’è troppa differenza di forza e motivazioni tra le due squadre ed è stata Boston ad imporsi abbastanza agevolmente per 120-107 in una partita che ha sempre visto i biancoverdi essere in pieno controllo. Per Boston è la terza vittoria ...

