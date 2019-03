NBA | Golden State Warriors | Cousins al top | se gioca così | non ce n' è per nessuno

NBA - i Golden State Warriors e la visione in tre fasi di Joe Lacob : 'Mi ispiro a Disney' : ... da quando ha assunto la guida della franchigia, ha completamente rivoluzionato l'organizzazione degli Warriors e anche di conseguenza la sua percezione nel resto del mondo. Uno è un produttore di ...

NBA - Golden State batte Houston. Westbrook spazza via Brooklyn : ROMA - Scontro tra teste di serie nella Western Conference : nella notte NBA in campo Golden State e Houston . I Warriors , guidati da uno straordinario DeMarcus Cousins e dalla mano bollente di Klay ...

NBA 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

Basket - NBA : scivolone Golden State - San Antonio stoppa Milwaukee : NEW YORK - E' una domenica notte all'insegna dei passi falsi delle capolista nella regular season Nba. Incappano infatti in un'inattesa battuta d'arresto casalinga i Golden State Warriors, che sul ...

Risultati NBA – Gli Spurs vedono i playoff - Golden State ko contro Phoenix : i Warriors perdono Durant per infortunio : Golden State incassa la sconfitta contro Phoenix e perde per infortunio Kevin Durant: ko anche Bucks, Mavericks e Pelicans Nella notte italiana oltreoceano si è consumato un altro capitolo della regoular season NBA. Tanti i match disputati in vista dei playoff, tra cui spicca quello tra Warriors e Suns. Golden State viene sconfitta miseramente da Phoenix in casa, facendosi rimontare ben 16 punti e perdendo a metà del quarto quarto Kevin ...

NBA 2019 - i risultati della notte (11 marzo) : impresa San Antonio contro Milwaukee! Toronto ipoteca i playoff - sconfitta a sorpresa per Golden State : Diverse sorprese nelle nove partite in programma in questa appassionante notte NBA. San Antonio ha fermato gli inarrestabili Milwaukee Bucks dimostrando un’eccellente stato di forma, mentre Philadelphia ha avuto la meglio su Indiana nella delicata sfida playoff. Successi da favorite per Toronto e Houston, mentre Golden State è inaspettatamente caduta in casa contro Phoenix. Nella partita più attesa della notte autentica impresa dei San ...

Risultati NBA – Thompson da urlo nel successo di Golden State su Denver - i Clippers si godono un pazzesco Gallinari : Sono trentanove i punti messi a referto dal giocatore di Golden State, nettamente il migliore in campo nel match con Denver. Harden trascina Houston, niente da fare per i Pelicans al cospetto di Toronto Dopo il ko con Boston, Golden State torna a vincere davanti al proprio pubblico, stendendo 122-105 i Denver Nuggets. Prestazione pazzesca di Klay Thompson, capace di mettere a referto ben 39 punti, conditi da 3 rimbalzi e quattro assist nei ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 marzo) : Gallinari c’è e i Clippers vedono i playoff. Golden State vince lo scontro diretto - Houston supera Philadelphia : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Clippers vedono i playoff sempre più vicini dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva, superando 118-110 gli Oklahoma City Thunder. Un successo importante per la squadra di Doc Rivers, che certifica il proprio settimo posto. Super prestazione di Lou Williams, che mette a referto 40 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, uscendo dalla panchina, ma tra i grandi protagonisti c’è anche Danilo ...

NBA – Fatta per il ritorno di Andrew Bogut ai Golden State Warriors : il centro firma fino a fine stagione : Andre Bogut è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors: il centro australiano firma fino a fine stagione con la franchigia della Baia La notizia era nell’aria già da un po’ di giorni, adesso è arrivata l’ufficialità: Andrew Bogut è un nuovo giocatore dei Golden State Warriors. La conferma è arrivata da Shams Charania di The Athletic che ne ha annunciato la firma fino a fine stagione. Si tratta di un ritorno in maglia giallo-blu per il ...

Basket - NBA : Boston umilia Golden State - colpo Houston a Toronto : NEW YORK - Pesante battuta d'arresto per Golden State, con la mente magari già proiettata ai playoff vista la leadership nella Western Conference. Nella notte italiana della regular season Nba i ...

Risultati NBA del 6 marzo : sorpresa Boston contro Golden State - perde ancora Oklahoma : La sorpresa della notte del 6 marzo arriva da Oakland, dove i Celtics costruiscono una vittoria esterna per più di 30 punti proprio contro i campioni in carica Nba, i Golden State Warriors. Un record, perché il team allenato da Steve Kerr non era mai stato sconfitto così pesantemente in questa stagione. Non hanno da temere troppo i Warriors, perché anche le altre squadre ai vertici della classifica dell'ovest si sono fermate: Portland e ...

NBA - Boston domina Golden State grazie a un super Hayward : I Boston Celtics, 39-26, si lasciano alle spalle un periodo negativo andando a cogliere un successo di prestigio con il netto punteggio di 128-95 alla Oracle Arena contro i campioni Nba in carica dei ...

NBA : cadono le grandi a Ovest - ko Golden State e OKC : ROMA - cadono le grandi a Ovest. Nella notte italiana in NBA, i Golden State Warriors si arrendono in casa ai Boston Celtics 128-95, i Minnesota Timberwolves piegano 131-120 gli Oklahoma City Thunder ...

NBA - Boston e Hayward umiliano Golden State alla Oracle : peggior ko dell'era Kerr : Golden State Warriors-Boston Celtics 95-128 Gli Warriors, senza Klay Thompson, non segnano per i primi tre minuti e subiscono un parziale di 11-0 in apertura. Essendo i campioni in casa, non vanno ...