Nato | Italia tra ultimi 10 per spesa

Cos'è il Foia e perché in Italia non ha funzioNato : Sono molteplici i motivi per cui il Foia - ossia l'accesso civico generalizzato ai dati della pa - sembra non aver funzionato. Motivi che vanno dalla privacy alla frammentazione legislativa, e in ...

Calenda su suo figlio minore : 'È affasciNato dal comunismo italiano - ma guarirà' : "Renzi deve decidere cosa vuole. Per esempio, se vuole fondare un suo partito: lo farà dopo le Europee. Ma siamo molto diversi, in questo. Lui rimane nella logica di una politica che interviene poco e si ritaglia un compito molto... motivazionale. Io, esattamente l'opposto Voglio un'azione molto meno evocativa: noi dobbiamo dare diritto di cittadinanza alla paura, e ...

Italia-Cina - Conte : "Intesa per crescere - Nato è pilastro" - Corsera - : ... Giuseppe Conte, che esclude che l'Italia possa rappresante il 'cavallo di Troia' della Cina in Europa e definisce la Nato "pilastro fondamentale della nostra politica estera"."Non ci sono ragioni ...

Citroen Italia ritorna nel CampioNato Italiano Rally - : ... anche Citroen Italia si avvarrà della collaborazione diretta con Pirelli per la fornitura e la gestione degli pneumatici mentre la vettura verrà gestita in gara dal team Fpf Sport di Fabrizio Fabbri ...

Casa Bianca - avviso all’Italia sulla Cina : “A rischio il vostro ruolo nella Nato” : «Siamo molto preoccupati che quando il presidente cinese Xi visiterà Roma, l’Italia firmi la Belt and Road Initiative». ...

E' morto Alberto Bucci storico alleNatore del basket italiano : E la sua società lo ricorda sul suo sito con parole commosse: 'Virtus Pallacanestro Bologna, Fondazione Virtus e tutto il mondo della V nera dicono addio al Presidente, Alberto Bucci, che ci ha ...

Nardi e Ballard morti sul Nanga Parbat : tutto sull’alpinista italiano - primo Nato sotto il Po a scalare Everest e K2 : Alpinismo: addio a Daniele Nardi, primo nato sotto il Po a scalare Everest e K2 Il mondo dell’alpinismo piange la scomparsa di Daniele Nardi, la conferma del riconoscimento da parte di Alex Txikon e dei soccorritori dei corpi dello scalatore italiano e di Tom Ballard a circa 5900 metri sul Nanga Parbat, nel nord del Pakistan, spegne l’ultima fiammella di speranza. nato a Sezze, nel basso Lazio, il 24 giugno 1976, Nardi è il ...

“Matteo Salvini ha avveleNato gli italiani con gocce di odio” le parole della Boldrini scatenano la reazione di Salvini : Laura Boldrini dichiara che gli italiani sono stati avvelenati dal leader della Lega. Salvini risponde postando un video satirico su twitter Come si spiega l’avanzata della Lega e di Matteo Salvini, Laura Boldrini? Presto detto: secondo lei è tutto dovuto al fatto che Salvini “ha avvelenato” gli italiani. Lo dice in un’intervista trasmessa da Stasera Italia di Barbara Palombelli, in … Continue reading “Matteo ...

Consiglio difesa : "Nato e Ue costante riferimento Italia" : ... Giuseppe Conte; i ministri dell'Interno, Matteo Salvini; dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio; degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi; della difesa, Elisabetta Trenta; dell'Economia e delle Finanze, ...

La protesta di Forza Italia in SeNato : 'Non fermate l'Italia' - e in aula è bagarre (VIDEO) : Arrivano ancora una volta dal Parlamento Italiano scene in cui le opposizioni, per manifestare il dissenso nei confronti del Governo, si rendono protagoniste di gesti particolarmente eclatanti e scenografici. Stavolta è stato il turno di Forza Italia, che ha inteso esprimere le proprie perplessità riguardo all'operato dell'esecutivo sulla Tav, esponendo dei cartelli e uno striscione. Un comportamento che naturalmente non può appartenere a quelle ...

Voto di scambio - la Camera approva con 280 sì. Fdi vota con M5s e Lega. Contrari Pd e Forza Italia. La legge torna al SeNato : La Camera ha approvato la riforma del Voto di scambio. A favore hanno votato 280 deputati, 135 i Contrari mentre in dieci si sono astenuti. La legge adesso tornerà al Senato, dove era stata approvata una prima volta il 24 ottobre, dato che nel frattempo è stata modificata dalla commissione giustizia di Montecitorio. In aula a votare a favore della legge sono state le forze di governo: i deputati del Movimento 5 stelle, che hanno proposto la ...