Napoli | Zielinski | ' L' importante era passare il turno | brutto secondo tempo'

Napoli - senti Zielinski : “rinnovo? Voglio restare altri 5 anni - sono qui per dare tutto” : Piotr Zielinski innamorato di Napoli: il centrocampista polacco pronto a rinnovare per 5 anni e dare tutto per il club “Del rinnovo si occupa il mio agente, io sto bene a Napoli e volentieri resterei altri cinque anni per dare tutto per questa squadra“. Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, si esprime così in merito al prolungamento del contratto con il club azzurro che scade nel giugno 2021. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

Napoli - vola lo Zielinski bis : "Rimarrei per cinque anni" : L'estate è quella del 2016. Cristiano Giuntoli vince la concorrenza del Liverpool e conclude l'affare: Piotr Zielinski è un nuovo giocatore del Napoli, all'Udinese andranno 15 milioni di euro più il ...

Napoli : le parole di Ancelotti e Zielinski alla vigilia della sfida contro il Salisburgo : vigilia di Europa League per il Napoli che, domani sera alle 21, affronterà il Salisburgo al San Paolo. In conferenza stampa l’allenatore dei partenopei Carlo Ancelotti. Sull’aria che si respira in casa azzurra il mister ha detto: “L’ambiente è sereno e motivato. La squadra sa quello che deve fare e che non sarà una partita facile”. Il tecnico è ritornato sull’errore dal dischetto di Insigne contro la ...

Napoli-Juventus 0-1 La Diretta Espulso Meret - segna Pianic su punizione. Palo di Zielinski : Si chiude col botto il calendario della 26esima giornata di Serie A: al San Paolo di Napoli è infatti in programma la sfida tra Napoli e Juventus, da molti ad inizio stagione indicata come la...

De Laurentiis : 'Milik e Zielinski al Napoli a lungo - mi piacciono Lozano e Fornals' : Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis parla di mercato in un'intervista al Corriere dello Sport : ' Milik e Zielinski fanno parte della famiglia. E a meno che qualcuno di noi non si innamori di altro, immagino che siano dei nostri anche in futuro e per lungo tempo'. ' Lozano e Fornals mi ...

Parma-Napoli 0-4 - Zielinski e Milik trascinano gli azzurri : PARMA - Il Napoli tiene a distanza l'Inter e prova a darsi una speranza, ancorché flebile, in vista del big match con la Juventus. Gli azzurri passano sul Parma come una mietitrebbia, i ducali ...

Zielinski è la chiave del Napoli : così Piotr guida l'attacco azzurro : Zielinski è diventato l'uomo chiave del Napoli di Ancelotti. A Zurigo la sua migliore partita della stagione, imprendibile per gli avversari, non ha dato punti di riferimento sancendo la sua prova ...

Europa League - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski in gol : Non è stata una vacanza, perché in Svizzera a febbraio ha senso sciare sulle montagne. Ma diciamo che per il Napoli è stata una gita ristoratrice. Un modo per scrollarsi di dosso blocchi mentali , da ...

Europa League 2019 - Zurigo-Napoli 1-3 : Insigne - Callejon e Zielinski ipotecano il passaggio del turno in una gran serata svizzera : Vince, convince e fa ben sperare il Napoli nella trasferta di Zurigo di Europa League: nella gara d’andata degli ottavi di finale la formazione di Carlo Ancelotti prevale per 1-3 con reti di Insigne (complice una papera non da poco del portiere di casa Brecher), Callejon e Zielinski. Di Kololli, su calcio di rigore, la rete della bandiera dello Zurigo, che poi rischia di accorciare ancora con la traversa di Gryeziu. L’unica vera ...