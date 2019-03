Napoli | Ancelotti | «Il gol di Milik ci ha condizionato»

Salisburgo-Napoli - Ancelotti : “Bene Chirichies e Luperto” : SALISBURGO NAPOLI Ancelotti – Il Napoli trema, ma passa in Europa League. Alla Red Bull Arena, la squadra di Ancelotti perde 3-1 col Salisburgo, ma centra i quarti di finale grazie al secco 3-0 dell’andata al San Paolo. Nel primo tempo Milik sblocca la gara al 14′, poi Dabbur pareggia i conti al 25′. Nella […] L'articolo Salisburgo-Napoli, Ancelotti: “Bene Chirichies e Luperto” proviene da Serie A News ...

Salisburgo-Napoli - Ancelotti : “adesso pensiamo al quarto di finale” : Si è concluso il ritorno valido per gli ottavi di finale di Europa League, sconfitta indolore per il Napoli, contro il Salisburgo finisce 3-1 ma la squadra di Ancelotti stacca il pass per i quarti di finale, ecco le dichiarazioni del tecnico azzurro al termine della partita ai microfoni di Sky Sport: “l’obiettivo era quello di non farci schiacciare all’inizio, non dobbiamo rivedere niente. Guardiamo al quarto di finale ...

Salisburgo-Napoli 3-1 ma Ancelotti va comunque ai quarti : Il Napoli soffre ma va ai quarti di finale. Ancelotti si salva grazie al 3-0 dell’andata. Il Salisburgo ha lottato

VIDEO Salisburgo-Napoli 3-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Sconfitta indolore per Ancelotti : Il Napoli perde 3-1 in casa del Salisburgo, ma in virtù del 3-0 inflitto agli austriaci nella sfida d’andata, passa ai quarti di finale dell’Europa League di calcio. Chiude subito ogni discorso qualificazione il gol del vantaggio di Milik al 14′, ma al 25′ Arriva il pari di Dabbur. Nella ripresa vantaggio dei padroni di casa al 65′ con Gulbrandsen, mentre in pieno recupero arriva il definitivo 3-1 di Leitgeb. GLI ...

Salisburgo-Napoli - Ancelotti : niente calcoli per passare il turno : Oggi alle ore 18:55, andrà in scena alla Red Bull Arena il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Salisburgo e Napoli. Mister Ancelotti ha parlato ieri mattina in conferenza stampa e ai microfoni di Sky Sport, rispondendo alle diverse domande poste sulla partita di stasera e sull'atteggiamento che la sua squadra avrà nell'affrontare questa importantissima sfida. Le parole del tecnico sono state ferme e decise: "Dovremo fare la ...

Napoli - ADL sogna l'Europa per non rendere inutile la prima di Ancelotti : La Gazzetta dello Sport analizza le parole di Aurelio De Laurentiis rilasciate prima del match contro il Salisburgo : 'L'argomento Europa è qualcosa in più di una semplice idea. La notte magica vissuta dalla Juventus ...

Salisburgo-Napoli diretta tv Europa League : le scelte di Ancelotti in emergenza difesa : Ancelotti Salisburgo-Napoli in tv e streaming Salisburgo-Napoli sarà trasmessa in diretta dalle 18:55 su Sky Sport Uno, satellite, digitale terrestre e fibra, e Sky Sport 252, satellite e fibra,, ...

SALISBURGO NAPOLI conferenza Ancelotti – Dopo la rimonta della Juventus in Champions League, che ha salvato i magri risultati delle italiane nell'Europa che conta, gli ottavi di finale della competizione continentale cadetta vedranno domani altre due squadre di Serie A battersi per un trofeo europeo: Napoli e Inter- La terza gara di ritorno degli ottavi […]

SALISBURGO NAPOLI probabili formazioni – Non solo Juventus, anche il Napoli, secondo della classe in Serie A, intende imporsi anche in Europa, seppur nella competizione continentale cadetta, dove domani affronterà il Red Bull Salisburgo, il cui giocatore di punta è uno dei mediani più interessanti del panorama calcistico. -> Leggi anche: Salisburgo-Napoli, le statistiche: partenopei […]

Napoli - parla Ancelotti alla vigilia dell’Europa League : “Milik gioca sicuro” : vigilia di Europa League in casa Napoli, la squadra di Carlo Ancelotti affronta il Salisburgo, ecco le importanti indicazioni del tecnico azzurro in conferenza stampa: “Siamo venuti a Salisburgo per fare una buona partita e possibilmente vincerla. Dobbiamo andare in campo sereni e concentrati per passare il turno. Contro il Sassuolo abbiamo fatto una partita deludente anche a causa delle energie fisiche e mentali spese in Europa ...

Probabili formazioni/ Salisburgo Napoli : diretta tv - Ancelotti senza Koulibaly : Probabili formazioni Salisburgo Napoli: diretta tv e orario della partita, ritorno degli ottavi di Europa league. Ecco le mosse dei due allenatori.

Napoli - Ancelotti tiene a rapporto i suoi : chiesto scatto d'orgoglio : Come si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport , Carlo Ancelotti ha tenuto a rapporto la squadra: 'L'impegno di Europa League servirà anche per declassificare le indiscrezioni delle ultime ore. Ancelotti ha tenuto a rapporto la squadra, l'ha ...

I tabù che il Napoli di Ancelotti non è riuscito a rompere : C’è una curiosa statistica che mostra le difficoltà del Napoli di Ancelotti nello sfatare alcuni tabù dello scorso torneo. I (pochi) risultati negativi dello scorso anno (appena dieci) sono stati finora raramente ribaltati o migliorati dal Napoli 2018-19. Come se alcune partite fossero rimaste impresse nella mente e nelle gambe degli azzurri. Dando l’impressione che il Napoli contro certe squadre (siano esse piccole o grandi) ...

SASSUOLO NAPOLI 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Davide Ancelotti, figlio e vice di Carlo, allenatore del Napoli, ha parlato del pareggio contro il Sassuolo: "Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo tempo è andato in vantaggio meritatamente ma poi siamo […]