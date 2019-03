MotoGp – Caso Ducati | l’annuncio della Corte d’Appello | ecco quando sarà presa la

MotoGp – “Caso Ducati” - il boss della KTM mette le cose in chiaro : “non vogliamo che venga tolta la vittoria a Dovizioso - ma…” : Beirer, boss di KTM Motorsport, ha voluto fare chiarezza sul ricorso presentato dai quattro team contro la Ducati dopo il Gp del Qatar La vittoria di Andrea Dovizioso al Gp del Qatar è ‘congelata’: il forlivese della Ducati ha battuto dopo un appassionante duello il campione del mondo Marc Marquez, ma uno spoiler montato sotto al forcellone ha impedito al team di Borgo Panigale di festeggiare in grande. Quattro team si sono ...

MotoGp – ‘Caso Ducati’ - Marquez non si sbilancia : il commento del campione del mondo : Marquez non vuole commentare la polemica legata al device reputato irregolare sulla Desmosedici Gp di Dovizioso: le parole del campione del mondo in carica di MotoGp A tenere banco dopo il fantastico duello di domenica in Qatar tra Marquez e Dovizioso è la presunta irregolarità nella Desmosedici Gp del forlivese. Quattro team hanno infatti ‘denunciato’ il device sotto il forcellone della moto del team di Borgo Panigale, che non ...

MotoGp – “Caso Ducati” : ecco chi prenderà la decisione finale : Vittoria sub judice per Dovizioso al Gp del Qatar: ecco chi prenderà la decisione finale sul forcellone Ducati La prima gara della stagione 2019 di MotoGp ha lasciato l’amaro in bocca nonostante un duello mozzafiato: quattro team hanno fatto ricorso, lamentando un’irregolarità sulla Desmosedici di Dovizioso. Vittoria dunque sub judice per il forlivese del team di Borgo Panigale: la FIM dovrà annunciare la sua decisione entro ...

MotoGp – Caso Ducati - le precisazioni di Rivola : “nessun dispetto - ecco tutta la verità” : Massimo Rivola analizza la situazione: le precisazioni dell’ad Aprilia sul forcellone Ducati messo in discussione da quattro team dopo la vittoria di Dovizioso di domenica in Qatar Il primo Gp della stagione 2019 di MotoGp ha regalato sicuramente tantissimo spettacolo ed emozioni incredibili, col duello finale di Marquez e Dovizioso, che ha visto quest’ultimo avere la meglio sul campione del mondo in carica. Al termine della ...

MotoGp Qatar - il caso Dovizioso ai raggi X. Le accuse e la difesa della Ducati : Si litiga già in Motogp 2019. Neppure il tempo di chiudere la prima gara della stagione che il gruppone dei team si è diviso, spaccato, in due fazioni agguerrite. E pronte a darsi battaglia a testa ...

MotoGp - Puig infuriato con la KTM : il responsabile Honda risponde per le rime a Pierer sul caso Pedrosa : Il responsabile della Honda ha parlato degli obiettivi per la nuova stagione, lanciando una frecciatina al CEO della KTM riguardo Pedrosa La stagione di MotoGp è pronta a cominciare, l’appuntamento è fissato per il prossimo week-end a Losail, dove si terrà l’attesissimo Gp del Qatar. La Honda parte con l’obiettivo di difendere i titoli vinti nel 2018, lo farà con una coppia di piloti scintillante, che unisce Marc Marquez ...

MotoGp - novità nel regolamento : debutta il “Long Lap Penalty” - il giro più lungo in caso di irregolarità : Arriva una novità importante nel regolamento della MotoGP: è stato infatti ufficialmente inserito il “Long Lap Penality”. Nel caso in cui un pilota commetta un’irregolarità, la Direzione Gara potrebbe decidere di fargli percorrere un giro più lungo del previsto: in un certo punto del tracciato, infatti, verrà inserito un tratto di asfalto aggiuntivo che verrà utilizzato per scontare la penalità. I centauri dovranno dunque ...