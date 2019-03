MotoGP 2019 | piloti | diretta tv e streaming Il calendario

termometropolitico

(Di giovedì 14 marzo 2019)tv e. IlPrima dentro! Gas a martello! E andiamo! Il 10 Marzoricomincia il tanto atteso Motomondiale con la sua 71a edizione. Tantissime le novità da sapere a riguardo. La Tech 3 passa alla KTM e l’ Angel Nieto Team si unirà al SIC Racing Team per schierare in pista due YamahaYZR-M1 satellite che andranno a sostituire la Tech 3 appunto.Francesco Bagnaia, promosso in, entra a far parte della Pramac Racing al posto di Danilo Petrucci che raggiunge il connazionale Andrea Dovizioso in Ducati Corse. Scott Redding lascia laper la Superbike e a prendere il suo posto è Andrea Iannone. A prendere il suo posto sarà Joan Mir.Miguel Oliveira, promosso in, entra in Tech 3, mentre Johann Zarco lascia l’ex satellite Yamaha per unirsi alla Red Bull KTM Factory Racing ...

SkySportMotoGP : ??? @lorenzo99 infortunato a Losail ? - MotoGP : Dovizioso is RESPECT! @AndreaDovizioso rides in 2019 aboard the new Ducati GP19! #ThisIsMotoGP ???? #QatarGP - SkySportMotoGP : Il risultato del #QatarGP resta sub iudice ? -