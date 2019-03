MotoE | incendio distrugge tutte le moto | slitta l' inizio del campionato

MotoE - incendio a Jerez. Il comunicato FIM : 'Colpo terribile - ma il Mondiale partirà' : Nella notte tra il 13 e il 14 marzo è scoppiato un grande incendio nel circuito di Jerez de la Frontera , dove si stava svolgendo una sessione di tre giorni di test della MotoE. La energy station, la ...

MotoE – Incendio Jerez de la Frontera - Mondiale a rischio? La comunicazione della Dorna : MotoE: cancellata la gara di Jerez de la Frontera, ma la Dorna garantisce che il Mondiale si farà Il campionato delle MotoE si farà, ma il calendario 2019 sarà rivisto. E’ quanto annunciato dalla Dorna dopo l’Incendio divampato nella notte nel circuito di Jerez (on farà più tappa a Jerez quest’anno. Il circuito spagnolo avrebbe dovuto ospitare la prima gara delle MotoE il 5 maggio, in concomitanza con il Gp del ...

MotoE – Incendio di Jerez - il racconto di Alex De Angelis : “qualcuno ha visto tutto e la verità verrà a galla - ecco cosa ci hanno detto” : Il commento di Alex De Angelis dopo il terribile incidente divampato nella notte a Jerez de la Frontera “Uno scenario bruttissimo, da incubo“. Alex De Angelis descrive così, al telefono con l’Adnkronos, la situazione che si è trovato davanti questa mattina al suo arrivo al circuito di Jerez, dove un Incendio divampato nella notte ha mandato letteralmente in fumo le moto Energica Ego e l’attrezzatura dei team MotoE ...

Incendio MotoE : calendario 2019 da rifare : Una news che questa mattina è esplosa fragorosa da un emisfero all'altro del mondo racing : un Incendio si è propagato nella notte nella struttura temporanea situata nel circuito di Jerez, che ospitava tutte le 18 moto di Energica, in azione sulla pista spagnola, in vista del ...

MotoE - incendio a Jerez : brucia il paddock/ Video moto distrutte - stagione a rischio? : E' bruciato il paddock della motoE a Jerez: 18 moto distrutte e materiale andato in fumo. C'è il rischio che il campionato non inizi?

MotoE - test a Jerez : un incendio distrugge il paddock : Jerez - Attimi di terrore al circuito Jerez de la Frontera, dove questa mattina sarebbero dovuti iniziare i test della MotoE, il campionato del mondo per moto elettriche. L'inizio, però, è stato ...

MotoE 2019 - immenso incendio nel paddock di Jerez : polverizzate tutte le moto! Mondiale a rischio : Un incendio dovuto a un corto circuito è divampato nel corso della notte nel paddock di Jerez de la Frontera dove oggi si sarebbero dovuti disputare i Test del Mondiale MotoE, il campionato riservato alle moto elettriche. Tutti i mezzi (si parla di 16 Moto Energica Ego) sono stati letteralmente polverizzati, nessuna persona è rimasta coinvolta ma ora la rassegna iridata è seriamente a rischio: la competizione sarebbe dovuta partire il prossimo 5 ...

Motomondiale - incendio nella notte nel circuito di Jerez : distrutte 18 moto della MotoE : Un incendio nella notte ha distrutto il box che ospitava le motoE, le moto elettriche che da quest’anno gareggiano nel motomondiale. È successo nel paddock del circuito di Jerez de la Frontera, in Spagna. Tutte le 18 moto Energica Ego che si trovavano nell’area sono andate letteralmente in fumo. Proprio sul tracciato andaluso dovrebbe partire il nuovo campionato il 5 maggio, in concomitanza con il Gp di Spagna del motomondiale. Il ...

Incendio nel paddock : bruciano le MotoE - mondiale a rischio : Tanta paura, per fortuna nessun ferito e un campionato mondiale che rischia di non cominciare più. Un Incendio - sulle cui cause non si sa ancora nulla - è divampato nella notte nel paddock del ...