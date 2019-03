Morto Renato Borrelli l’ex sindaco di Salerno | il cordoglio della politica

termometropolitico

(Di giovedì 14 marzo 2019)l’exdi, ilLutto in casa Termometro Politico. La famiglia di Termometro Politico si stringe attorno a Gianluca e Massimo– rispettivamente fondatore e collaboratore del nostro gruppo – per la scomparsa del padre. In segno di rispetto Termometro Politico interromperà le pubblicazioni in concomitanza con il funerale in programma venerdì 15 marzo alle ore 11:30 presso la Chiesa Santa Croce di, esempio di vita per i suoi 6 figliera nato nato ad Ercolano (Na) il 18 settembre 1926. Lascia sei figli: Mario, Imma, Gianluca, Massimo, Stefania e Dario. Una famiglia unita, con una guida autorevole. E sostenuta sul piano affettivo dalla sempre presente figura paterna.è stato per i suoi figli prima di tutto un grande ...

ottopagine : Salerno a lutto, morto l'ex sindaco Renato Borrelli #Salerno - iCMcalcio : E' morto all'età di 73 anni Renato Cipollini, ex giocatore dell'Inter e presidente del Bologna. Il mondo del calcio… - OcchioSalerno : Lutto nella politica di Salerno: è morto l'ex sindaco Renato Borrelli -