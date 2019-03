Monossido di carbonio Rovigo | caldaia difettosa Un morto e due feriti

Rovigo : fuga di Monossido di carbonio - morto un uomo - due intossicati gravi : Rovigo, (AdnKronos) - Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio a Piacenza d'Adige (Rovigo) a causa del malfunzionamento della caldaia. Un uomo di 55 anni è morto, mentre la moglie e il figlio 22enne, risultano intossicati in modo grave, e sono stati ricoverati negli ospedali di P

Monossido di carbonio - famiglia intossicata. Ricoverati anche due bambini : La Questa notte, alle 1.30 circa, un'intera famiglia composta da 3 adulti e 2 bambini è stata trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale S.Andrea della Spezia per sospetta intossicazione da ...

Intera famiglia intossicata da Monossido di carbonio : Pescara - Sei persone, appartenenti tutte ad un unico nucleo familiare di Spoltore (Pescara) sono state trasportate al Centro Iperbarico di Fano dopo aver accusato in nottata problemi di respirazione e mal di testa per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio. I sei, arrivati con mezzi propri al pronto soccorso dell'ospedale civile, sono stati visitati e poi trasferiti con le ambulanze del 118 di Pescara presso il centro ...

Padova : a Piombino Dese in sei all'ospedale per Monossido di carbonio : Padova, 5 feb. (AdnKronos) - La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, i vigili del fuoco sono intervenuti su richiesta del personale del suem 118 in via Pozzetto a Piombino Dese per una verifica di presenza di monossido, dopo il ricovero di una persona presso il pronto soccorso di Camposampiero. I

Bergamo : intossicazione da Monossido di carbonio - 9 in ospedale : Le esalazioni di monossido di carbonio provenienti da una caldaia hanno intossicato 9 persone la scorsa notte a Vigano San Martino, nel Bergamasco. Si tratterebbe di 6 adulti e 3 minorenni: tutti sono stati portati in ospedale, a Zingonia (Bergamo), e sottoposti a trattamento in camera iperbarica. L'articolo Bergamo: intossicazione da monossido di carbonio, 9 in ospedale sembra essere il primo su Meteo Web.

Monossido di carbonio - squadra di calcio rischia la vita durante cena sociale : Chieti - Oltre una decina di persone, tra dirigenti e calciatori dell'Ads Montazzoli, squadra che milita in 3/a Categoria, sono rimaste intossicate da Monossido di carbonio a Montazzoli (Chieti) durante una cena sociale che si festeggiava nell'oratorio della casa canonica del paese. Tra le persone che si sono sentite male, 14 in tutto, in sei sono state trasferite al centro iperbarico di Fano dove sono state tenute sotto osservazione ...