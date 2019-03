quotidianodiragusa

(Di giovedì 14 marzo 2019) Disagi idrici. Lo annuncia una nota del Comune spiegando che i disservizi sono motivati daal serbatoio

quotidianodirg : Modica Alta senza acqua: oggi pomeriggio per lavori - radiortm : Disservizi idrici a Modica Alta per lavori nelle rete di distribuzione - felice_modica : @lucdilo Intendo che a me non me ne fotte cosa guarda la gente, non avendo un’opinione mediamente troppo alta della… -