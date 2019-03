Mobilitazione per il clima | ecco gli attivistiche seguono l’esempio di Greta Thunberg

Torna Nontiscordardimé : due giorni di Mobilitazione green per la scuola e il clima : ... lo sciopero globale per clima che il 15 marzo vedrà Greta e tanti giovani e studenti di tutto il mondo scendere in piazza per difendere il clima e il Pianeta. A loro si uniranno simbolicamente anche ...

#klimaatmars - la grande Mobilitazione europea per il Clima inizia da Amsterdam : 40 mila in piazza sotto il nubifragio [GALLERY] : 1/23 ...

Aree di servizio sulla To-Sv - la Mobilitazione di Confcommercio Cuneo e un'idea per salvarle : arrivata l'ora di scendere in piazza. O, per meglio dire, di scendere sul piazzale dell'autostrada per difendere due aziende del territorio che - pur lavorando ed offrendo occupazione ad oltre una ...

Ambiente - WWF : appoggio alla Mobilitazione degli studenti per il clima : “Ai ragazzi che scenderanno in piazza il prossimo 15 marzo per prendere in mano il proprio destino e chiedere risposte alle istituzioni riguardo gli obiettivi sul clima stabiliti dall’accordo di Parigi auguriamo di fare strike, ad ogni loro iniziativa andrà sempre il massimo supporto del WWF Italia. Noi siamo con loro e con la loro voglia di contare per svegliare i governi che continuano a comportarsi come se i cambiamenti climatici non fossero ...

Mobilitazione provinciale per la 'scalata' di Zingaretti : La Spezia - Tre giorni di Mobilitazione per le primarie del 3 di marzo dove si sceglierà il segretario del Partito democratico. Piazza grande e' il comitato che promuove la candidatura di Nicola ...

Alitalia - sindacati avviano procedure per Mobilitazione : Roma, 1 feb., askanews, - Attivate unitariamente con Fit-Cisl, Uiltrasporti ed Ugl Trasporto Aereo le procedure di raffreddamento, previste dalla legge sul diritto di sciopero nei servizi essenziali, ...

Ance - al via Mobilitazione permanente : ANSA, - ROMA, 30 GEN - Il Consiglio Generale dell'Ance, riunito oggi a Roma nella sede nazionale dell'associazione costruttori, ha deliberato di "indire una mobilitazione permanente delle imprese del ...

Mirabelli - PD - : Le mafie sono forti e pericolose serve sensibilizzazione e Mobilitazione dell'opinione pubblica per sconfiggerle : Penso al Nord e penso a quanto le mafie riescano oggi a penetrare nell'economia. Stiamo cominciando a registrare anche al Nord fenomeni di omertà, di costruzione di un clima anche di disponibilità o ...

A18 autostrada della morte : scatta la Mobilitazione per la grande protesta : Non sappiamo ancora se si deciderà di bloccare per protesta un tratto di autostrada ma non ci muoveremo se non prima otterremo delle certezze firmate dalla politica con una tempistica immediata. A ...

La Mobilitazione per salvare Alex ha generato un boom d'iscritti al registro donatori : Ventitre mila nuovi donatori in soli 2 mesi e mezzo a partire da ottobre. Sono tanti gli italiani che si sono iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo a seguito della vicenda del piccolo Alex, effettuando il test per reperire un'eventuale compatibilità per il trapianto con il bimbo. Dati sono stati resi noti dal direttore del centro nazionale trapianti Alessandro Nanni Costa durante la conferenza stampa al Bambino ...

Europee - Calenda : “Già 30mila adesione al manifesto per la lista unitaria - il 21 marzo grande Mobilitazione” : “Grazie, 30mila adesioni a ieri sera”. Carlo Calenda, in un video postato su Twitter, fa il punto sul lancio del suo manifesto per una lista unitaria del fronte europeista alle prossime elezioni Europee. “Abbiamo fatto un lavoro straordinario”, spiega l’ex ministro. Il manifesto, prosegue, vuole coinvolgere “l’Italia che fatica, studia, lavora, acquisisce competenza, produce. Questa Italia la dobbiamo ...

Manovra : Mobilitazione dem anche in Sicilia - 100 piazze per dire 'no' : Palermo, 9 gen. (AdnKronos) - Cento piazze Siciliane per dire 'no' alla Manovra delle tasse e delle bugie. La Sicilia partecipa alla mobilitazione nazionale del Partito democratico contro la Manovra economica del governo Lega-M5S, che si svolgerà sabato prossimo in mille piazze italiane, con oltre 1

Mobilitazione internazionale per bimba con gruppo sanguigno rarissimo : trovati 4 donatori : Zainab Mughal, 2 anni, è affetta da neuroblastoma e il suo gruppo sanguigno è rarissimo. La Ong Usa “One Blood” ha reso noto che si sono trovati 4 donatori, ma la ricerca deve continuare per scovarne almeno altri 3.Continua a leggere

