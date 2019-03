Militao | il nuovo Pepe che ha stregato il Real Madrid | altra beffa per la Juventus

Eder Militao è un nuovo giocatore del Real Madrid : Eder Militao è un nuovo giocatore del Real Madrid Il Real Madrid prova a mettersi il periodo buio alle spalle e comincia a guardare al futuro. La stagione in corso, a meno di clamorosi ribaltoni in questi ultimi mesi, porterà i galacticos a chiudere senza titoli, se escludiamo il Mondiale per Club vinto lo scorso dicembre. Dopo aver ufficializzato il ritorno a sorpresa di Zinedine Zidane in panchina, il Madrid ha ufficializzato il primo ...