Militao al Real Madrid | ufficiale per la prossima stagione

(Di giovedì 14 marzo 2019) Edersarà un giocatore dela partire dalla2019/2020. Era nell'aria da qualche mese: il difensore attualmente impegnato nel Porto era da tempo nel mirino del, tanto che oggi arriva soltanto l'ufficialità. Un contratto di sei anni, quindi fino al 2025, lo terrà legato ai blancos di Zinedine Zidane. Il club ha comunicato oggi la notizia dell'acquisto del ventunenne brasiliano per la. Il reparto difensivo del, dunque, va a rafforzarsi inserendo in rosa un giocatore classe 1998, assicurandosi anche un ricambio generazionale.Riparte ildopo l'eliminazione Ilaveva bisogno, del resto, di una risposta al periodo negativo che ha visto i blancos uscire sconfitti dall'Ajax in Champions League, senza contare il clasico perso 3-0 nella Copa del Rey contro il Barcellona lo scorso 27 febbraio, al quale è seguita la lite tra ...

