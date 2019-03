Migranti | negati il 77% delle richieste d' asilo e il 98% dei permessi umanitari

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) Matteo Salvini ha più volte manifestato la propria soddisfazione per la messa in atto per alcunedisposizioni contenute nel decreto sicurezza e che erano state oggetto di promessa nella sua campagna elettorale. Particolare attenzione era stata riservata al tema, considerato che, per il leader della Lega, il flusso costante e indiscriminato di disperati provenienti dall'Africa non faceva altro che mettere sul suolo potenziali criminali o persone che avrebbero gravato sull'economia italiana, spesso trovatasi a gestire da sola un'emergenza per la quale l'Europa è sembrata spesso girarsi dall'altro lato. Particolarmente interessanti risultano i dati diffusi dal Tg di La 7 che raccontano come, ad oggi, i numeri relativi aiabbiano subito una variazione coincidente con l'avvento al Viminale del numero uno del Carroccio.I numeri registrano variazioni ...

B612Ozuy : 'Gli stessi visti che venivano rilasciati una quindicina d’anni fa oggi sono negati. #Legalizzateilviaggio, che ogg… - ArciLecco : INFORMARCI | Dopo il partecipato incontro della scorsa settimana, continua Migranti, Sicurezza: Un Tema Che Ci Rigu… - ArciLaLoCo : LUNEDI’ 11 MARZO h20:45 I NUOVI CENTRI PER I MIGRANTI: DIRITTI NEGATI CREANO SICUREZZA? Rosy Battaglia - giornalist… -