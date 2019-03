laragnatelanews

(Di giovedì 14 marzo 2019)Il segmento dei SUV ha conosciuto un crescita molto importante negli ultimi anni, con il lancio di numerosi modelli di SUV con prestazioni elevate. E’ una nuova sfida per i progettisti di pneumatici, i quali devono tenere in considerazione che questa tipologia di veicoli ha un’altezza superiore, quindi un centro di gravità posizionato molto più in alto rispetto ad una vetturaiva, e masse molto più importanti. Per questa ragione necessitano di uncapace di rispondere a forze centrifughe e laterali maggiori.E’ per rispondere a queste esigenze cheha concepito il nuovo4 SUV, vero e proprioivo adattato ad un SUV, piuttosto che unper SUVivi.Il nuovo4 SUV sostituisce ilLatitude3 e può equipaggiare tutte le gamme di SUV e 4×4 compatti, medi, ...

MaurizioMurgia : Il segmento dei SUV ha conosciuto un crescita molto importante negli ultimi anni, con il lancio di numerosi modelli… - laragnatelanews : MICHELIN Pilot Sport 4, il Pneumatico sportivo studiato per i Moderni SUV - evyna : MICHELIN Pilot Sport 4, il Pneumatico sportivo studiato per i Moderni SUV -