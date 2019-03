Meteo, le previsioni di venerdì 15 marzo

(Di giovedì 14 marzo 2019), ledi15Migliora il tempo quasi ovunque. Sole al Nord, ad eccezione di qualche residua nevicata, e al Centro, con cieli coperti solo su Sardegna e Toscana. Al Sud nuvoloso in Sicilia e Calabria: qualche pioggia in mattinata. Temperature in rialzo. LEProsegui la lettura, vedi altri post, foto e video...