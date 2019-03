Mercato auto | prepariamoci alle conseguenze della formula Bonus-malus voluta dal Governo

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) L’Ecotassa non solo non stimolerà l’acquisto dia zero emissioni o poco inquinanti ma addirittura affosserà ulteriormente ungià vessato all’inverosimile da mille tasse e balzelli Nel mese di marzo sono entrate ufficialmente in vigore le nuove misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, denominate Ecoed Ecotassa. Quest’ultima, in particolare, è caratterizzata da un ulteriore appesantimento fiscale a carico degli acquirenti di nuovevetture con emissioni di CO2 superiori a 160 g/km.All’appuntamento però ci si è presentati piuttosto impreparati, considerando che le indicazioni delle prime modalità applicative del provvedimentoerano state ricevute all’ultimo minuto, senza tutte le precisazioni necessarie a livello operativo per il pagamento dell’Ecotassa o per la richiesta dell’Eco. Così il settore, gravato da un’imposta inefficace e ...

