Max Verstappen F1 | GP Australia 2019 | “Siamo ottimisti e sono contento per come il motore

Max Verstappen : padre - madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull : Max Verstappen: padre, madre e sorella. La carriera del pilota Red Bull Chi è Max Verstappen Il giovane pilota Max Emilian Verstappen correrà anche quest’anno con il team Red Bull. Il giovane pilota ventunenne si appresta a correre per il quinto anno consecutivo in Formula 1. Max Verstappen: carriera Il pilota olandese Verstappen è nato però in Belgio, nella cittadina di Hasselt il 30 settembre del 1997. Come praticamente tutti i ...

F1 – 2019… al veleno per Verstappen - Max sincero in conferenza : “sono successe tante cose nella pausa - ma perchè devo condividerle con voi?” : Le sensazioni di Max Verstappen alla vigilia del primo Gp della stagione 2019 di F1: le parole dell’olandese della Red Bull nella conferenza stampa del Gp d’Australia La stagione 2019 di F1 sta per iniziare, i piloti sono pronti nella terra dei canguri per sfidarsi nel Gp d’Australia. Il weekend di gara è iniziato con una terribile notizia: è morto Charlie Whiting. Una scomparsa che lascia team e piloti sconvolti, ma che ...

F1 - Mondiale 2019 : Max Verstappen - l’anno della maturità per giocarsi il titolo. L’olandese si aggrappa all’affidabilità del motore Honda… : Max Verstappen riuscirà a essere un serio pretendente al titolo iridato? Questa è una delle domande principali alla vigilia del Mondiale F1 2019 che scatterà nel weekend col GP d’Australia, l’olandese cercherà di inserirsi nella lotta tra la Ferrari e la Mercedes ma molto dipenderà dalla sua Red Bull: le Lattine saranno cresciute a sufficienza durante l’inverno per potere tenere testa alle due scuderie di vertice e per ...

F1 - Max Verstappen : “Sono entusiasta del nuovo progetto con Honda. I test hanno dato esito positivo” : Max Verstappen e la Red Bull sono pronte a lanciare il guanto di sfida. La otto-giorni non consecutiva di test a Barcellona (Spagna) hanno promosso la RB15 e, al di là del problema al cambio nella giornata finale e dei “botti” del francese Pierre Gasly, la monoposto progettata dalla mente geniale di Adrian Newey ha colpito tutti per costanza e grande gestione degli pneumatici. Inoltre, il connubio tra la vettura di Milton Keynes e il ...

F1 - Test Barcellona 2019. Max Verstappen : “Non ho avuto problemi al motore - giornata buona” : Max Verstappen ha affrontato una giornata problematica nei Test F1 di Barcellona: in mattinata è rimasto fermo all’uscita della pitlane portando all’interruzione della sessione, nel pomeriggio ha invece commesso un Testacoda finendo nella ghiaia e poi è rimasto fermo ai box per oltre due ore in modo da permettere ai meccanici di effettuare dei controlli precauzionali sulla RB15. L’olandese ha comunque completato 128 giri ...

WTCR : Max Verstappen in pista nel round in Olanda : Formula One race winner Max Verstappen will be on track when the WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO heads to his native Netherlands later this season. The Red Bull star and national hero will be in action at the Jumbo Racing Days, driven by Max Verstappen, which takes place at Circuit […] L'articolo WTCR: Max Verstappen in pista nel round in Olanda sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, ...

F1 - Max Verstappen : “La macchina ha basi solide - oggi è stata una giornata positiva” : Si è conclusa una terza giornata dei test F1 di Barcellona quanto mai interessante e fruttifera in casa Red Bull. Max Verstappen, infatti, ha fatto segnare il quinto tempo in 1:18.787, mettendo a segno anche 104 tornate, inanellando diverse serie di long run importanti. “Sinceramente pensare troppo ai tempi non ha troppo senso nel corso dei test pre-stagionali – spiega l’olandese ai microfoni di SkySport – Il nostro lavoro ...

F1 - Max Verstappen : “Molto contento di aver fatto così tanti giri - ora sappiamo cosa migliorare” : Bilancio positivo in casa Red Bull per la prima giornata dei test di F1 sul tracciato di Barcellona (Spagna). Max Verstappen ha realizzato il quarto tempo in 1:19.426, ma soprattutto ha completato ben 128 giri sulla RB15, dando un segnale importante sull’affidabilità del motore Honda, che ha mostrato anche una buona potenza in diversi tratti del circuito. Il pilota olandese può quindi ritenersi soddisfatto per quanto mostrato in pista. Queste le ...