Maurizio Costanzo contro Lorella Cuccarini

Maurizio Costanzo rimprovera Lorella Cuccarini : 'Dovrebbe stare più attenta a quel che dice' : Il commento di Maurizio Costanzo su Lorella Cuccarini ' Dovrebbe stare più attenta a quel che dice ', ha esordito il marito di Maria De Filippi, non facendo riferimento, però, all'ideologia politica ...

Mara Venier ricorda la 'Buona Domenica' di Maurizio Costanzo : 'Eravamo rivali - ma era un signore. Bisogna lavorare così' : Nel corso dell' Mara Venier ha ricordato la 'Buona Domenica' di tanti anni fa, quella condotta dalla showgirl piemontese, ma anche da Maurizio Costanzo. 'Sono stati gli anni più belli. Con me c'erano ...

DiMartedì - le parole pesantissime di Maurizio Costanzo : 'Cosa penso del programma di Giovanni Floris' : Ogni tanto qualcuno dà per morti i talk show politici, ma subito qualcun altro ne annuncia la resurrezione. Personalmente, ritengo che i talk politici vivano come sempre: qualcuno con più successo, ...

Maurizio Costanzo in 25 anni di matrimonio non ho mai litigato con Maria : La coppia formata da Maurizio Costanzo e Maria De Filippi festeggeranno 25 anni di matrimonio, e Costanzo ammette:«Sinceramente non l’avrei mai pensato. Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no», tra due anni. Un traguardo che Costanzo, tre divorzi alle spalle, non avrebbe mai immaginato di raggiungere ma che non muta i sentimenti per la sua dolce metà. In tanto tempo insieme non ...

L'Eredità - il segreto 'femminile' di Flavio Insinna : la bomba di Maurizio Costanzo : È interessante constatare come, giorno per giorno, nel tardo pomeriggio su Raiuno, il game L'Eredità , condotto ora da Flavio Insinna , che fu però ideato da Carlo Conti e per anni guidato da Fabrizio ...

Saverio Costanzo : moglie e madre - chi è il figlio di Maurizio : Saverio Costanzo: moglie e madre, chi è il figlio di Maurizio Chi è il regista Saverio Costanzo Saverio Costanzo, regista della serie tv L’amica geniale, ha un padre che occupa un posto importante nel mondo dello spettacolo. Lo sceneggiatore romano è infatti il figlio del giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo. Saverio è attualmente considerato uno dei registi e sceneggiatori più talentuosi del cinema italiano. L’ artista è ...

